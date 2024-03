Alla Roma fa i miracoli, ma non mi fido di lui | Clamoroso De Rossi, lo scarica a fine anno: serve gente affidabile

I Friedkin non si fidano. Nonostante l’ottimo rendimento sotto la guida di De Rossi, la Roma lo scaricherà a fine campionato.

Messa in archivio la vittoria interna di domenica 17 marzo contro il Sassuolo di Davide Ballardini, la Roma di Daniele De Rossi si gode il suo ottimo momento di forma e lavora, tra le mura di Trigoria, per preparare al meglio l’impegno esterno del lunedì di Pasquetta contro il Lecce di Luca Gotti.

Una sfida, quella in programma al Via Del Mare, che i giallorossi capitolini proveranno chiaramente a portare a casa per tenersi in scia del quarto posto attualmente occupato dal Bologna di Thiago Motta. Una formazione, quella rossoblù, che, in caso di sconfitta interna contro la Salernitana e contestuale affermazione della Lupa contro i salentini, potrebbe essere raggiunta in quarta posizione a quota 54 punti.

Uno scenario, questo, che, qualora si concretizzasse, porterebbe ancora più entusiasmo tra le file della Magica che, rigenerata dalla cura De Rossi, dopo le prestazioni altalenanti spesso registrate sotto la gestione di José Mourinho, punta chiaramente alla qualificazione in Champions League a distanza di quasi sei anni dall’ultima ottenuta al termine della stagione 2017-2018.

Un ritorno nella massima competizione continentale, che potrebbe realizzarsi dopo cinque anni dall’ultima partecipazione, alla quale Dybala e compagni proveranno ad abbinare, eventualmente il prossimo 22 maggio a Dublino, la vittoria di quell’Europa League sfuggita immeritatamente a Budapest lo scorso anno.

Roma, brilla la stella di Paulo Dybala: otto gol in dieci presenze con De Rossi in panchina

Spesso soggetto a infortuni che in più di un’occasione ne hanno limitato il rendimento, Paulo Dybala è, senza alcun’ombra di dubbio, uno dei fiori all’occhiello della rigenerata Roma di Daniele De Rossi. Un giocatore dal talento straordinario, l’argentino, capace di mettere a segno, sotto la guida del neo allenatore giallorosso, ben otto gol (sette in Serie A e uno in Europa League) in dieci partite disputate fin qui complessivamente tra campionato ed Europa.

Un rendimento sicuramente da top player, quello recente dell’ex Juventus e Palermo, ostacolato però, come detto, da reiterati problemi fisici che continuano a limitare l’estro e la classe di uno dei migliori giocatori della rosa capitolina, nonché del massimo campionato italiano.

Roma, Totti sconsiglia la conferma di Dybala: “Non ci si può fidare di chi gioca solo 15 partite all’anno“

Legatosi alla Roma nell’estate 2022, dopo sette anni passati alla Juventus, Paulo Dybala sta ora godendosi la sua seconda, fin qui straordinaria, stagione tra le file capitoline. Una stagione, finora caratterizzata da 14 gol e sette assist messi a referto in 28 presenze complessive tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, al termine della quale l’argentino è pronto a incontrare i Friedkin per discutere del suo futuro (rinnovo del contratto e adeguamento dell’ingaggio) all’ombra giallorossa del Colosseo.

Un futuro, quello nella capitale del classe ’93 sudamericano, sul quale, durante un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, si è espresso in maniera non troppo positiva l’ex capitano giallorosso, Francesco Totti, il quale, pur etichettando la Joya come top player, ne ha sconsigliato la conferma per le prossime stagioni data la facilità con la quale si infortuna. Vista la forte predisposizione agli infortuni del 30enne nato a Laguna Larga, l’ex numero dieci capitolino ha infatti suggerito ai Friedkin di valutare attentamente la sua conferma, poiché una squadra come la Roma non può certo affidarsi a un giocatore che gioca appena 15 partite all’anno.