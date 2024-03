Maignan? Si fa male troppo facilmente | Pioli, scaricato il portiere titolare: il sostituto è un panchinaro cronico

Pioli scarica Maignan. Il tecnico del Milan non si fida del portiere francese: si infortuna troppo facilmente. Il sostituto è un panchinaro.

Reduce da una formidabile striscia di cinque vittorie consecutive tra Serie A ed Europa League, il Milan di Stefano Pioli stacca la spina e, vista la sosta per le nazionali, si prende qualche giorno di riposo prima di tornare al lavoro a Milanello in vista dell’impegno esterno del sabato di Pasqua contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Una sfida, quella in programma all’Artemio Franchi il prossimo 30 marzo alle 20.45, che i rossoneri proveranno ovviamente a portare a casa non solo per mettere in cassaforte la sesta vittoria di fila tra campionato ed Europa, ma anche per consolidare ancora di più il proprio secondo posto alle spalle dell’Inter.

Un secondo posto, sottratto alla Juventus di Massimiliano Allegri nel corso delle ultime settimane e occupato attualmente con tre punti di vantaggio proprio sulla formazione bianconera, che il Diavolo sarà chiamato a difendere nelle nove partite che restano da qui alla fine del campionato.

Blindare il proprio posizionamento Champions vorrebbe infatti dire rispettare in parte quelli che erano i piani di inizio stagione i quali, sebbene modificati dalle eliminazioni alla fase a gironi della massima competizione continentale e ai quarti di finale di Coppa Italia, potrebbero comunque essere stravolti positivamente qualora Leao e compagni dovessero conquistare l’Europa League a Dublino il prossimo 22 maggio.

Maignan, da intoccabile a cedibile: il futuro al Milan del portiere francese è incerto

Legato al Milan da un contratto che scadrà il 30 giugno 2026, Mike Maignan potrebbe clamorosamente lasciare Milano a fine stagione. Sebbene al primo posto nelle gerarchie di Stefano Pioli, davanti a Sportiello e Mirante, il portiere classe ’95 non è infatti considerato incedibile dalla società di Gerry Cardinale.

Una società, quella meneghina, che, acquistatolo per poco meno di 16 milioni di euro dal Lille nell’estate 2021, potrebbe tranquillamente venderlo al triplo qualora qualche club seriamente interessato a lui dovesse presentarsi in Via Aldo Rossi nei prossimi mesi.

Milan, idea Ramsdale dall’Arsenal se parte Maignan

Attualmente vice di David Raya tra le file dell’Arsenal guidato da Mikel Arteta, Aaron Ramsdale è il profilo recentemente finito nel mirino del Milan dell’amministratore delegato, Giorgio Furlani, per sopperire all’eventuale partenza di Mike Maignan.

Un profilo, quello del classe ’98, che, valutato intorno ai 25 milioni di euro dai Gunners, potrebbe presto finire anche nella lista dei desideri di Chelsea e Bayern Monaco le quali, stando a quanto riportato da fichajes.net, sono pronte a dare battaglia al Diavolo nei prossimi mesi per accaparrarsi il forte estremo difensore inglese.