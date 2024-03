Marusic? Abbiamo già trovato il sostituto | Lotito, prima operazione UFFICIALE: il talento si prende la fascia

Il terzino biancoceleste, protagonista di tante stagioni con la maglia laziale, potrebbe lasciare Roma a fine stagione.

La settimana che si è conclusa domenica 17 marzo è stata molto complicata e dura in casa laziale. Una settimana di passione in cui è successo davvero di tutto. Prima la sconfitta casalinga contro l’Udinese, che arrivava dopo l’eliminazione dall’Europa League, poi le dimissioni di Maurizio Sarri e tutto quello che ne è scaturito.

Il Presidente Claudio Lotito che ha parlato di tradimento di alcuni calciatori verso l’allenatore, l’aria pesante che si è respirata attorno ad alcuni calciatori, le minacce ricevute dal Capitano Ciro Immobile e dall’allenatore in pectore, Martusciello. Quest’ultimo ha avuto la pazienza e la forza di non farsi travolgere dagli eventi e di guidare la squadra a Frosinone dove, sabato sera, è arrivata una vittoria che ha un po’ stemperato gli animi della ciurma.

Nel frattempo la società biancoceleste aveva già trovato l’accordo con Igor Tudor per un contratto di 18 mesi con cui l’ex allenatore di Marsiglia e Verona arriverà a Roma e cercherà di aprire un nuovo ciclo, raccogliendo la pesante eredità, sotto tutti i punti di vista, lasciata da Sarri.

Dal tecnico toscano a quello croato cambieranno davvero tante cose. La mentalità con cui la squadra scenderà in campo, i dettami tattici, i metodi di allenamento e il modulo con cui il club biancoceleste sarà schierato. Dalla difesa a quattro si tornerà ad una difesa a tre più inzaghiana. Nella nuova Lazio, però, sembra non esserci più posto per alcuni senatori e si cercherà di ringiovanire la rosa.

Nuova Lazio di Tudor, ecco gli epurati

Difficilmente faranno parte della Lazio di Tudor, ovviamente quella della prossima stagione, calciatori che sono stati fondamentali nelle ultime due gestioni (quella di Simone Inzaghi e quella di Maurizio Sarri), come Felipe Anderson, che è anche in scadenza di contratto, Ciro Immobile, Luis Alberto e Adam Marusic.

Il terzino montenegrino, che sta disputando la sua settima stagione in biancoceleste e che è sempre stato un prezioso jolly sulle corsie perché schierato indifferentemente sia a destra che a sinistra, ha un contratto in scadenza nel giugno 2025 e Lotito cercherà di venderlo già durante la prossima estate per guadagnare qualcosa. Marusic, inoltre, non sembra rientrare nei nuovi piani tecnici e societari.

Lazio, primo contratto da Pro per Ferrari

Una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane vinte, 255 presenze totali e dieci reti realizzate, tra tutte le competizioni. Marusic è stato un calciatore importante sia per Inzaghi che per Sarri, ma dovrebbe fare le valigie durante la prossima estate. Il progetto di rinnovamento della Lazio parte anche da un ricambio generazionale necessario.

Per sostituire il terzino montenegrino, infatti, potrebbe essere promosso in prima squadra, Lorenzo Ferrari esterno basso dell’Under 18 laziale. Il ragazzo ha appena firmato il suo primo contratto da professionista con la Lazio dopo aver già debuttato con la Primavera con due presenze nella Youth League. La notizia è stata diffusa dall’agenzia del giovane terzino laziale, la MES Sport Management.