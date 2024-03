Serie A in lacrime, l’infermeria ha dato l’esito più brutto | Si è rotto il legamento crociato, torna nel 2025

Un grave infortunio colpisce l’attaccante, si è rotto il legamento crociato e dovrà stare fuori fino all’anno prossimo, per lui un lungo recupero

Sempre più frequenti gli infortuni in Serie A. Il Milan è stata la squadra più sfortunata in tal senso in questo campionato, soprattutto nel periodo autunnale, con un’emergenza in particolare nel reparto arretrato e con la società costretta a correre ai ripari nel mercato di gennaio per consentire a Stefano Pioli di poter schierare dei giocatori di ruolo davanti a Mike Maignan.

Il più grave dell’ultimo periodo ha visto protagonista Domenico Berardi che si è rotto il legamento crociato nella partita in cui era tornato in campo con il suo Sassuolo dopo essere stato fermo ai box per più di due mesi. Per lui addio agli Europei tedeschi e un ritorno in campo previsto non prima della fine del 2024.

Le tante partite ravvicinate hanno delle ripercussioni sui fisici dei calciatori, con le società chiamate a costruire delle rose sempre più larghe per consentire agli allenatori di poter ovviare al problema facendo ricorso al turnover.

Per questo motivo si è parlato dell’ipotesi di ridurre il numero di squadre che partecipano alla Serie A, tornando a 18 rispetto alle 20 attuali, ma il disegno è stato bocciato. A giugno 2025 invece una nuova competizione vedrà coinvolti anche alcuni team del nostro campionato, il Mondiale per club.

Grave infortunio per il giocatore di proprietà del Verona, rientra nel 2025

Un infortunio di notevole entità ha coinvolto anche Yayah Kallon, attaccante del Bari ma di proprietà del Verona. La punta aveva riscontrato un problema al ginocchio destro nel corso dell’ultima gara di campionato giocata contro la Sampdoria.

Si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno riscontrato una lesione al legamento collaterale mediale. Una defezione a cui il tecnico dei biancorossi Giuseppe Iachini dovrà far fronte alla ripresa delle ostilità nel campionato cadetto. Il rientro è previsto nel 2025.

Il momento difficile del Bari, sconfitta pesante contro la Samp

Un Bari in grave difficoltà, reduce dalla pesante sconfitta tra le mura amiche contro i blucerchiati di Andrea Pirlo che invece si stanno inserendo nella corsa ai play-off e potrebbero essere una mina vagante per la corsa alla promozione in A.

Anche tanta sfortuna per i Galletti, che hanno sbagliato un calcio di rigore e colto una traversa. Le ambizioni restano alte ma le aspettative sono state deluse in questa stagione.