Marotta è una ‘furia’: avallato il ritorno di Nagatomo | La fascia sinistra ha un nuovo proprietario: ma non Yuto, è il suo erede

Per la fascia sinistra dell’Inter può arrivare l’erede di Nagatomo, un altro terzino perfetto per spingere e crossare in area di rigore

Nell’Inter post triplete, che ha avuto bisogno di tempo prima di ricostruirsi dalle fondamenta di una squadra che aveva stupito il Mondo, è stato un grande protagonista Yuto Nagatomo, che si è preso la fascia sinistra fornendo ottime prestazioni, pur avendo il difficile compito di sostituire una leggenda come il capitano Yavier Zanetti.

Nerazzurri che hanno assistito al dominio dei rivali della Juventus capaci di vincere ben nove Scudetti consecutivi. Una rosa che ha avuto bisogno di tempo prima di rinforzarsi, anche dato il cambio societario e l’addio del patron Massimo Moratti.

Gli altri perni dell’organico di quelle deludenti stagioni sono stati il portiere Samir Handanovic e il centravanti Mauro Icardi, poi ceduto da Beppe Marotta, una scelta coraggiosa dato che in quel momento era il padrone dell’attacco.

A distanza di anni quella squadra sembra una lontana parente e decisamente meno all’altezza di quella attuale, a un passo dalla conquista dello Scudetto e della seconda stella, anche grazie alla sapiente guida tecnica di Simone Inzaghi.

L’Inter ha nel mirino un altro giapponese, è l’erede ideale di Nagatomo

Dopo Nagatomo un altro giapponese potrebbe vestire la maglia dell’Inter. Era già un nome papabile questo gennaio ma alla fine la dirigenza ha optato per Buchanan, per sostituire l’infortunato Juan Cuadrado, ma per la prossima estate torna di modo come potenziale rinforzo per la fascia sinistra.

Stiamo parlando di Yukinari Sugawara, esterno in forza agli olandesi dell’Az Alkmaar. La richiesta del suo attuale club è tra i 10 e i 15 milioni di euro, se l’Inter dovesse interessarsi in modo più approfondito potrebbe avere concorrenza, soprattutto dalla Premier League.

Cosa rende Sugawara il profilo giusto per rinforzare la fascia dell’Inter

Il contratto di Sugawara scade a giugno 2025. Alla fine di questa stagione gli rimarrà un solo anno e per questo l’Inter, se dovesse cercare rinforzi in quella zona di campo, potrebbe prenderlo a un prezzo inferiore rispetto al suo valore.

Ciò che convince la società nerazzurra, oltre al fattibile costo del cartellino, è la duttilità del giocatore, utilizzabile sia in una difesa a quattro che in un centrocampo a cinque, valido sia in fase di copertura che di spinta sulla fascia.