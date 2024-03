Haaland mi sfuggì, ma lui non mi scappa | De Laurentiis, annunciato il dopo Osimhen: il nuovo 9 arriva dalla Germania

De Laurentiis ha individuato il sostituto di Osimhen. Il nuovo numero nove del Napoli arriva dalla Germania. Affare da 30 milioni di euro.

Stoppata la striscia di dieci vittorie consecutive dell’Inter di Simone Inzaghi, il Napoli di Francesco Calzona ha ripreso ad allenarsi a Castel Volturno in vista della ripresa del campionato che sabato 30 marzo alle 12.30 lo vedrà ospitare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in occasione della 30esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella contro gli orobici in programma al Diego Armando Maradona, che gli azzurri proveranno ovviamente a mettere in cassaforte per continuare ad alimentare la propria corsa al quarto posto distante, ora come ora, ben nove punti.

Una distanza sicuramente ampia, quella che separa attualmente i partenopei dalla zona Champions, che Osimhen e compagni, Roma e Bologna permettendo, tenteranno di colmare nelle nove partite che restano da qui alla fine della stagione la quale, iniziata col chiaro intento di confermarsi sul tetto d’Italia per il secondo anno di fila, è andata invece presto scemando sotto tutti i punti di vista.

Fuori praticamente subito dalla corsa scudetto e successivamente sconfitta agli ottavi di finale di Coppa Italia e in finale di Supercoppa Italiana, ai partenopei non resta infatti che continuare a sperare in un piazzamento europeo per rendere meno amara una stagione destinata a finire quanto prima nel dimenticatoio.

Napoli, Osimhen via a fine stagione: parte la ricerca al nuovo numero nove

Protagonista, come il resto della squadra, di una stagione passata tra poche luci e tantissime ombre, Victor Osimhen dovrebbe lasciare il Napoli al termine della stagione per trasferirsi, molto probabilmente, in Premier League dove non mancano le offerte di vari top club pronti a strapparlo a De Laurentiis a suon di milioni.

Un’operazione, quella riguardante la cessione in Inghilterra del forte attaccante nigeriano, dalla quale il patron azzurro ha già fatto capire di voler incassare una cifra tra i 90 e i 100 milioni di euro. Novanta o 100 milioni di euro dei quali una piccola parte verrebbe subito reinvestita per acquistare quello che è già stato catalogato come il perfetto sostituto dell’ex Lille.

Napoli, occhi su Sesko del Lipsia: costa 30 milioni di euro

Pronto a giocarsi, nelle nove partite che restano alla fine del campionato, le sue ultime possibilità di qualificazione alla prossima Champions League, il Napoli di Aurelio De Laurentiis guarda già alla prossima stagione e inizia a studiare quelle che potrebbero essere le mosse da attuare in sede di calciomercato nei prossimi mesi.

Mosse di mercato, tanto in entrata quanto in uscita, che se da un lato dovrebbero, come detto, veder andare via Osimhen, dall’altro potrebbero invece veder giungere all’ombra del Vesuvio, Benjamin Sesko che, attualmente legato al Lipsia da un contratto che scadrà il 30 giugno 2028, è già stato etichettato da molti come il perfetto sostituto del centravanti nigeriano. Un’operazione da circa 30 milioni di euro, quella la società campana è pronta a sostenere per il giovane attaccante sloveno, che, qualora andasse in porto, permetterebbe a De Laurentiis di assicurarsi un potenziale crack del calcio europeo a distanza di vari anni dal mancato acquisto di Haaland, sfumato quando il norvegese militava ancora nel Salisburgo.