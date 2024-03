Gli regalarono 40 milioni di euro per andare via | Ora torna in nerazzurro: a luglio Inzaghi avrà il quinto gioiello

Fu ceduto a peso d’oro ma adesso torna in nerazzurro, pronto il rinforzo in attacco per l’Inter, sarà il quinto centravanti della rosa di Inzaghi

Dopo un inizio di 2024 perfetto, l’ultima settimana è stata amara per l’Inter. Prima l’eliminazione dalla Champions League ai calci di rigore per mano dell’Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale e poi un pareggio casalingo a San Siro contro il Napoli, che ha strappato un prezioso punto per l’Europa grazie al colpo di testa dell’ex Juan Jesus, al primo centro stagionale.

Adesso arriva la pausa per gli impegni delle Nazionale per ricaricare le batterie in attesa del rush finale del campionato. Mancano nove partite da disputare e il vantaggio rispetto al Milan secondo in classifica è di ben 14 punti, una distanza che rende sereno l’ambiente.

Intanto Beppe Marotta è già a lavoro per rinforzare l’attuale organico. Piazzati due colpi importanti a parametro zero come il centrocampista polacco Zielinski, che arriva dal Napoli, e l’attaccante iraniano Taremi, ingaggiato invece dal Porto.

Quest’ultimo porta la giusta dose di esperienza e si presenta come un’ottima alternativa alla coppia di centravanti titolare composta da Lautaro Martinez e da Marcus Thuram, anche se il rischio della sua condizione fisica porterà la dirigenza a correre ai ripari con un profilo più giovane.

Il talento ex Atalanta è decisivo con il Manchester United

Tra i nomi papabili c’è Amad Diallo, vecchia conoscenza del calcio italiano e attualmente al Manchester United. La punta, 21enne, è stato grande protagonista nella vittoria dei Red Devils contro il Liverpool in FA Cup con una rete.

Arrivato dall’Atalanta per ben 40 milioni, sembra essere arrivato alla maturazione definitiva, dopo diversi problemi fisici. Una carriera precoce, tanto da essere aggregato in pianta stabile nella Primavera della Dea già quando aveva 16 anni fino alla convocazione in prima squadra e l’esordio contro l’Udinese nell’ottobre del 2019.

Una rete pesante e adesso l’Inter lo valuta per il futuro dell’attacco

Dopo soli sei minuti dal suo ingresso in campo segna la prima rete in Serie A, diventando il primo classe 2002 a fare centro nel nostro campionato. L’entourage del Manchester lo nota nel girone eliminatorio della Champions League dell’anno successivo e nel mercato di gennaio lo ingaggia.

Questa importante rete, segnata ai supplementari, potrebbe essere il trampolino di lancio per confermarsi tra i più promettenti talenti della sua generazione, con l’Inter che lo sta monitorando per affondare eventualmente il colpo e riportarlo in Italia.