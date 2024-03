Clamoroso Roberto Baggio: a Firenze per sostituire Joe Barone | L’idea è chiara: un’ex leggenda come filo diretto coi tifosi

Dopo la tragica morte del dirigente viola potrebbe arrivare al suo posto una leggenda del calcio italiano e fiorentino.

Domenica pomeriggio, prima dell’attesissimo match di campionato tra Atalanta e Fiorentina, il drammatico malore davanti ai suoi calciatori e a tutto lo staff della squadra, poi la corsa in Osepdale, la decisione del rinvio della partita e le tragiche ore che si sono succedute, con le speranze che si affievolivano sempre più.

Joe Barone era il direttore generale della Fiorentina, ma era anche a tutti gli effetti l’uomo più amato ed il punto di riferimento per tutto l’ambiente viola. Il vero e proprio braccio destro del Presidente Rocco Commisso che ora ha perso colui che rappresentava la squadra a tutti gli effetti in sua assenza.

I funerali delle ore scorse, con i messaggi di cordoglio e la commozione di tutta la gente, hanno reso l’idea di quanto Barone fosse amato da tutta Firenze e da tutto il mondo viola. Ora, però, in casa Fiorentina non c’è tempo per ricordare l’amato 57enne scomparso nella giornata di martedì e bisogna pensare già al futuro per il bene della squadra e di una città intera.

Il compito è quello di colmare il vuoto lasciato dalla scomparsa di Joe Barone. Il Patron Commisso ha deciso di restare a Firenze per un po’ di tempo, assumendosi maggiori responsabilità riguardo al club e coinvolgendo più attivamente le figure operanti all’interno della società. Per compensare l’assenza di Joe Barone, intanto, si prevede di ampliare le competenze e i compiti delle figure già presenti.

Addio a Barone, ancora più potere a Pradè e Burdisso

In particolare si parla di maggiori compiti per Daniele Pradè e Nicolas Burdisso che continueranno a essere i punti di riferimento per il gruppo di calciatori e allenatori, gestendo sia gli aspetti sul campo che quelli relativi a contratti, rinnovi e questioni amministrative. I due interverranno inoltre sul settore giovanile in collaborazione con il responsabile Valentino Angeloni.

Per quanto riguarda le questioni extracalcistiche, invece, sarà sempre Pradè il punto di riferimento naturale anche se sarà affiancato dal direttore della comunicazione Alessandro Ferrari, che ha sempre seguito Barone nelle riunioni della Lega Calcio e nelle questioni organizzative del club.

Pazza idea Commisso, Baggio in società

Commisso nelle ultime ore, però, sarebbe stato stuzzicato da un’idea che infiammerebbe il popolo viola e farebbe dimenticare più in fretta Barone. Con un ruolo alla Ibra nell’attuale Milan, infatti, il Presidente vorrebbe riportare a Firenze, Roberto Baggio. L’ex grande campione dei viola, ma anche di Nazionale, Inter, Juventus e Brescia, resta amatissimo da tutti e potrebbe rivestire i compiti da trade union tra dirigenza e squadra, rappresentando un punto di riferimento per i calciatori.

Un’idea bellissima che quasi sicuramente sarà destinata a restare un sogno. L’ex Divin Codino, infatti, a parte un breve ruolo in Nazionale, da quando venti anni fa ha lasciato il calcio giocato, non ha mai accettato ruoli nel mondo del Pallone. Baggio si è ritirato in tranquillità e serenità tra le sue amate campagne vicentine e ha sempre detto di non amare questo calcio e di non accettare alcun ruolo all’interno di esso.