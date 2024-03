In questo momento sono debole: ecco di cosa soffro | Sinner a cuore aperto, migliaia di tifosi in lacrime

Sinner si lascia andare a uno sfogo dopo la sconfitta contro Alcaraz, al momento si sente debole, soffre e questo colpisce tutti i suoi tifosi

Quella nella semifinale di Indian Wells è stata la prima sconfitta stagionale per Jannik Sinner che si è arreso al terzo set a Carlos Alcaraz, che ha poi vinto il torneo e consolidato il secondo posto del ranking mondiale. Per lo spagnolo un successo che arriva dopo un momento di flessione ma che conferma il valore di un tennista che si prospetta come il principale avversario di Jannik per i prossimi anni.

Sinner che si consola con il record di vittorie consecutive per un italiano, battendo le 16 conquistate da Adriano Panatta nel 1976. Contro l’iberico un match davvero combattuto, concluso con soli quattro punti in meno.

Un 2024 fino a quel momento perfetto per l’altoatesino, reduce dai trionfi agli Australian Open e a Rotterdam che avevano consentito di raggiungere il podio della classifica ATP, avvicinandosi ad Alcaraz e Nole Djokovic.

C’è comunque molta fiducia nei confronti del campione azzurro, destinato da molti a essere il prossimo uno del Mondo. Parole di stima che arrivano anche da Santopadre, intervenuto ai microfoni di Radio Uno.

La maturità e la forza di rialzarsi dopo le sconfitte, Sinner pronto per restare ai vertici

A colpire è la maturità di Sinner: “Quando parla, c’è da ascoltarlo in maniera molto attenta. Lui ha il grande vantaggio che impara sempre, dalle sconfitte come dalle vittorie. Nelle sue interviste ci sono sempre le parole miglioramento e lavoro”.

Anche i k.o. servono se portano a migliorarsi: “Analizzerà la sconfitta per capire se c’è qualche spunto, dettaglio da poter limare e da poter allenare in vista di un nuovo confronto con Alcaraz“.

Il coach Vagnozzi lavora sulla lucidità e l’imprevedibilità di Jannik

Santopadre ha sentito Vagnozzi, coach di Sinner, e sa molto bene su cosa deve migliorare Jannik: “So che sta lavorando sull’imprevedibilità, è un tema che già conosce”.

Non era facile ribaltare l’inerzia della partita, spostata a favore dello spagnolo, che ha mantenuto la concentrazione dopo il primo set perso: “In un momento di particolare tensione e con Alcaraz arrembante, forse ha perso un pizzico di lucidità e quindi è venuta meno un po’ di imprevedibilità. Deve continuare ad allenarla per automatizzarla a metabolizzarla“.