Perchè mi state accerchiando? | Sinner, ti sei messo contro tutto il Circuito ATP: la provocazione è incredibile

Jannik diventa antipatico. Continuano le vittorie e aumenta la pressione, ma soprattutto la voglia degli avversari di batterlo.

Novak Djokovic perde contro a sorpresa contro il tennista italiano Nardi, mentre Jannik Sinner continua a vincere e a fare percorso netto in questo incredibile inizio di 2024 che lo ha visto trionfare agli Australian Open, agli Atp di Rotterdam ed ora lo vede avanzare senza troppi intoppi anche agli Indian Wells.

Il numero tre del circuito Atp, nonché unico italiano a vincere un torneo del Grande Slam dopo quasi 50 anni, sta vivendo un periodo di forma straordinaria, quasi sorprendente. La vittoria contro l’americano Shelton è stata la sua diciottesima consecutiva, l’ennesima in questo 2024.

Successo che vale soprattutto l’approdo ai quarti di finale anche al Master 1000 statunitense con la prospettiva di una possibile sfida stellare contro Carlos Alcaraz in semifinale. Partita che potrebbe valere non solo per la finale degli Indian Wells, ma anche per il trono di miglior tennista del futuro, per un duello che sembra già entusiasmare gli appassionati di tennis.

Dopo la vittoria contro Ben Shelton, Sinner ha espresso soddisfazione per il suo match, soprattutto per la reazione nel primo set, dove ha affrontato momenti chiave e ha dovuto salvare delle palle break prima del tiebreak decisivo vinto che ha cambiato la partita.

Sinner, analisi dell’ultima vittoria e il prossimo avversario

Sinner, però, non è apparso contentissimo della sua partita e ha ammesso di aver commesso alcuni errori proprio nel tiebreak. Jannik ha poi riflettuto sulla sua striscia vincente di questo 2024 che sta vivendo da imbattuto, sottolineando come la fiducia che deriva da queste vittorie è importante per le partite successive.

Riguardo al suo prossimo avversario, Lehecka, l’altoatesino ha affermato di non ricordare molto della loro partita giocata cinque anni fa, ma ha riconosciuto che sta giocando bene e che dovrà essere concentrato fin dalle prime battute del match.

Vittorie in serie e pressione. Le parole di Sinner

Sinner ha infine affrontato il tema della pressione che deriva delle vittorie in serie e dall’imbattibilità che lo fa diventare un po’ meno simpatico davanti agli occhi dei suoi avversari che ora faranno di tutto per batterlo.

Queste le parole dell’asso azzurro a riguardo: “Tutti ti vogliono battere, di certo non c’è meno pressione ma bisogna essere intelligenti e dare la giusta importanza quando parlano di te. Personalmente non mi importa quello che dice la gente, alla fine o gli piaci o non gli piaci, non posso controllare tutto e per me va bene così”.