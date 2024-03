Sinner vince le coppette, ma questo non lo sa fare | Djokovic, che ‘modestia’: manifesta superiorità in tutto

Sinner è il tennista più in forma del circuito maschile in questo inizio di 2024 ma Nole Djokovic rende manifesta la sua superiorità, colpi da campione per lui

Un 2024 da incorniciare quello che sta avendo a livello sportivo Jannik Sinner, ancora imbattuto in questi primi due mesi della nuova stagione. Due trionfi importanti per l’altoatesino che sono coincisi con il primo Grande Slam conquistato in carriera, gli Australian Open, al termine di una finale infuocata e con un recupero incredibile da uno svantaggio di due set e poi con la vittoria a Rotterdam.

Con questi successi è ancora imbattuto ed è riuscito a raggiungere il podio del ranking mondiale, con Alcaraz e Djokovic ancora distanti ma con l’obiettivo di conquistare la vetta entro la fine dell’anno solare, impresa che potrebbe verificarsi se dovesse mantenere questo ritmo anche su terra battuta e sull’erba.

Una crescita esponenziale per il giovane tennista italiano, punta di diamante di un movimento che negli ultimi anni ha sfornato numerosi talenti, raccogliendo anche il grande risultato della Coppa Davis, di nuovo vinta dalla Nazionale italiana.

Uno sport che ha visto un incremento anche del pubblico nel nostro Paese, che si è appassionato alle prestazioni sontuose di Jannik, seguendolo con entusiasmo in televisione, quasi come se si trattasse di un rito collettivo come avviene con il calcio e la Moto GP.

Nole Djokovic ha talento anche sul campo da calcio

Iniziato in questi giorni il torneo di Indian Wells, un altro importante banco di prova per Sinner. In finale ipotetico nuovo scontro con Nole Djokovic, battuto in semifinale con ampio merito a Melbourne a gennaio ma desideroso di una rivincita per dimostrarsi ancora il numero uno.

Il campione serbo si è dilettato con alcuni amici prima dell’inizio del suo torneo giocando una partitella di calcio e ha messo in mostra di avere qualità anche in questo sport. Tifosissimo del Milan, spesso è a San Siro per assistere alle partite dei rossoneri.

Sinner è concentrato su Indian Wells, proverà a vincere il terzo trofeo stagionale

Sinner, intanto, non ha intenzione di distrarsi in alcun modo e rimane concentrato sul nuovo ATP che vuole portare a casa. Una mentalità vincente che dimostra un’attitudine al sacrificio che è encomiabile per un ragazzo della sua età.

A dimostrazione di ciò il rifiuto di presentarsi come ospite al Festival di Sanremo, limitandosi all’incontro istituzionale con il governo prima di tornare ad allenarsi.