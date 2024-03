Non potete capire, ne sono ossessionato | Sinner vuota il sacco: altro che racchetta, il suo segreto è tutto lì

Jannik Sinner spiega il segreto del suo successo, la racchetta non c’entra, ma la sua ossessione per un dettaglio preciso, ecco quale

Tutto pronto per l’esordio di Jannik Sinner all’Atp 1000 di Indian Wells. Per il tennista italiano il primo avversario sarà l’australiano Thanasi Kokkinakis, numero 99 del ranking e già affrontato tre volte con altrettanti successi. Un percorso che potrebbe portare il nostro campione a sfidare Rublev o Tsitsipas ai quarti, Carlos Alcaraz o Alexander Zverev in semfinale e Nole Djokovic o Daniil Medvedev in finale. Ma non sono da escludere sorprese.

Un 2024 al momento perfetto per l’altoatesino che ha trionfato nei due tornei a cui ha preso parte, agli Australian Open con il primo Grande Slam conquistato della sua carriera ed a Rotterdam in Olanda.

Vittorie che hanno consentito a Jannik di raggiungere il podio del ranking mondiale, con Alcaraz e Djokovic che iniziano a sentirsi minacciati e con l’obiettivo di arrivare in vetta entro la fine di questa stagione, pur avendo di fronte due rivali mostruosi.

Sinner che ha, dalla sua, piena consapevolezza del suo valore, la fiducia di tutto il suo staff e il tifo del pubblico italiano e non solo, che si è appassionato allo sport con la racchetta nell’ultimo anno grazie ai suoi trionfi.

Il segreto del successo di Jannik Sinner, imbattuto nel 2024

Un 2024 da imbattuto, risultato ottenuto grazie alla ricerca costante della perfezione, in una mentalità che antepone l’allenamento e il lavoro sopra tutto. Sinner ha infatti affermato di essere ossessionato dal campo, tanto aver ripreso subito a lavorare subito dopo essere rientrato a Roma da Melbourne, dove ha vinto gli Australian Open.

Le vittorie, così come le sconfitte, sono momentanee e per confermarsi a certi livelli è necessario resettare di continuo e porsi sempre nuovi obiettivi da superare. Parole che testimoniano una maturità superiore alla sua età e che fa pensare a un futuro radioso.

Sinner 🇮🇹🎙 “Sono ossessionato dal lavoro. Non ci ho messo molto a tornare alla realtà dopo Melbourne, già a Roma ho ripreso a lavorare. Quando si vivono momenti così speciali poi bisogna rifare tutto da capo. Anche quando si perde, i momenti negativi non durano per sempre” pic.twitter.com/VmsoYbte7A — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) March 7, 2024

La concentrazione mentale sta portando in alto Sinner

Sinner che sa bene il valore della concentrazione mentale, imprescindibile ancora più del talento, per raggiungere i traguardi che da un anno lo hanno portato ai vertici del tennis mondiale.

E adesso non resta che sperare che possa trionfare anche negli Stati Uniti per confermarsi il tennista più in forma del momento, il tennista da battere.