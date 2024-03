Sinner? Irrispettoso e maleducato verso la collega donna | Pioggia di insulti social al tennista: di cosa è accusato

C’è la corsa alla critica e a trovare l’errore sempre anche ad uno come Sinner. Ora, ecco un altro pretesto.

Il tennis italiano sta vivendo un momento da sogno, forse il miglior momento di sempre. La Coppa Davis vinta a fine novembre è arrivata a quasi cinque decenni di distanza dalla prima e ultima volta, così come la vittoria di uno Slam che è arrivato a fine gennaio e dopo più o meno dopo la stessa lunghissima attesa.

In entrambi i casi il protagonista assoluto di queste vittorie, di questi trionfi è Jannik Sinner. Il tennista italiano ha vinto per la prima volta un’Australian Open e per la prima volta uno Slam dopo i Roland Garros portati a casa in passato da Panatta e Pietrangeli (due volte).

L’altoatesino, però, non si è fermato qui e grazie alla vittoria nel torneo di Rotterdam ha raggiunto il terzo posto nella classifica ATP, posizione mai raggiunta da un italiano e più alta in assoluto se si considera l’era Open. Jannik sembra un cannibale e fa sembrare tutto ciò estremamente normale.

La sensazione è che questi suoi successi diventeranno la normalità assoluta. Nel frattempo, in questo 2024, sono due successi su due tornei in cui ha partecipato, insomma il 100%. L’8 marzo partirà il terzo torneo dell’anno, un altro 1000: Indian Wells.

Sinner l’antidivo criticato perchè troppo ‘normale’

Il torneo americano potrebbe portare ad un altro record ed un altro trionfo e in quel caso anche alla posizione numero due del ranking ATP, superando eventualmente Carlos Alcaraz che ancora gli è davanti. A quel punto ci sarebbe soltanto Novak Djokovic davanti a Jannik, quel Nole però che Sinner ha già battuto tre volte negli ultimi quattro confronti e che non appare più imbattibile.

Nonostante questi successi e questi trionfi, che dovrebbero solo rendere orgoglioso tutto il popolo italiano, nel nostro Paese si trova sempre il modo per criticare. Jannik è un antidivo, uno a cui non piacciono i social, non piacciono le luci dei riflettori, non piace stare al centro delle attenzioni e con le telecamere perennemente puntate addosso. Proprio per questo, forse, è così forte, così vincente, così perennemente centrato sull’unico obiettivo di migliorarsi e continuare a trionfare.

Sinner, critiche per il mancato post di complimenti a Jasmine Paolini

Questo essere così diverso dai divi comuni forse non va giù agli italiani che lo criticano perché ha la residenza a Montecarlo e non paga le tasse in Italia, perché rifiuta di partecipare a Sanremo per continuare ad allenarsi, perché non appare troppo e parla poco.

L’ultimo pretesto per criticarlo sono stati i mancati complimenti social alla sua collega, Jasmine Paolini che da poco ha trionfato nel Master WTA 1000 di Dubai. Per molti un fatto imperdonabile che vale le critiche social e i tanti commenti non troppo carini nei suoi confronti. C’è solo da chiedersi, però, come mai siamo arrivati al punto in cui il silenzio diventa una colpa e non apparire viene vista come una cosa negativa.