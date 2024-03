Altro che tennis: Sinner sbarca al Grande Fratello | I concorrenti lo vengono a sapere così: “È un’anima pura”

Dopo i due successi che lo hanno reso il terzo tennista del ranking, Jannik Sinner sbarca a sorpresa al Grande Fratello, stupore tra i concorrenti del reality

Con i trionfi agli Australian Open e all’ATP 1000 di Rotterdam, Jannik Sinner ha raggiunto il podio del ranking mondiale e adesso l’obiettivo è quello di scavalcare Carlos Alcaraz e usurpare dal trono il serbo Nole Djokovic. Ambizione che è dettata da una condizione atletica formidabile e da una concentrazione mentale che lo rende uno sportivo da cui trarre molti insegnamenti, anche per la capacità di restare umile e non essere al centro del gossip, facendo parlare solo le sue prestazioni sul campo.

Una stagione 2024 iniziata nel migliore dei modi per il fuoriclasse altoatesino che ha dato continuità agli ultimi mesi dello scorso anno chiusi in crescendo sia a livello individuale che con la maglia della Nazionale italiana, contribuendo alla conquista della Coppa Davis.

Un’attenzione mediatica sempre più forte per il campione azzurro e per il mondo del tennis, che ha aumentato i propri seguaci in Italia anche grazie alle prestazioni eccellenti dell’atleta di punta del movimento del nostro Paese.

Sinner che ha declinato l’invito fatto da Amadeus a essere ospite in una delle cinque serate del Festival di Sanremo, per concludere la preparazione in vista del torneo, poi vinto, in Olanda, una scelta che testimonia la sua volontà di non distrarsi dai suoi impegni professionali.

I complimenti di Jannik Sinner a Beatrice Luzzi del GF

Nonostante questo, pare che Sinner segua la seguente edizione del Grande Fratello, giunto quasi alla finale dopo diversi mesi in cui i concorrenti hanno vissuto di fronte alle telecamere della casa più seguita dagli italiani, anche se con un calo costante di ascolti.

E lo stesso Jannik avrebbe fatto i complimenti a Beatrice Luzzi, che ha risposto in questo modo: “Per me essere apprezzata così tanto da un campione, non solo di campo, ma di umiltà, vale tanto. Lui è simile a me: è un’anima pura!“.

Beatrice Luzzi favorita per la vittoria di quest’edizione del Grande Fratello

Un fatto che ha destato molta sorpresa ma che testimonia quanto Beatrice sia entrata nel cuore degli italiani, anche alcuni celebri, per il suo modo di comportarsi.

Proprio lei è la favorita alla vittoria del reality show di Canale 5 condotto da qualche anno da Alfonso Signorini, programma di punta del palinsesto televisivo di Mediaset.