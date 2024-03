Marotta chiama Osimhen: insieme per vincere tutto | Il talento nigeriano si candida a titolare per i prossimi 10 anni

Marotta ha chiamato direttamente Osimhen, arriva la proposta al talento nigeriano per vincere ancora in Italia e non solo per le prossime stagioni

Momenti opposti per Beppe Marotta e Victor Osimhen. Il dirigente sportivo dell’Inter sta ammirando ai risultati della squadra che con molta intelligenza ha costruito la scorsa estate, sostituendo nel migliore dei modi i vari partenti e fornendo nuovi stimoli a un gruppo che era arrivato sino alla finale di Champions League con un finale di stagione in crescendo.

Inter che ha vinto tutte e dieci le partite disputate in questo 2024, un rendimento che ha consentito di allungare in campionato portandosi a nove punti di vantaggio dalla Juventus seconda in classifica, mettendosi nelle condizioni di avvicinarsi alla conquista dello Scudetto e della seconda stella.

Per il bomber del Napoli due reti nella scorsa settimana, prima nell’andata degli ottavi di finale di Champions League che ha tenuto ancora aperta la sfida contro il Barcellona, che si deciderà nella gara di ritorno che si terrà al Camp Nou e poi sbloccando la partita di Cagliari.

Colpo di testa che non è servito a regalare i tre punti agli azzurri, ancora al nono posto in classifica e fuori al momento dalla zona Europa, fatto che se rimanesse tale al termine della stagione implicherebbe un fallimento totale a dodici mesi dallo storico Scudetto.

Osimhen e Marotta, il contatto telefonico per il futuro

Osimhen ha già annunciato che non vestirà la maglia del Napoli la prossima stagione. Non sappiamo dove andrà ma intanto il bomber nigeriano potrebbe essere stato contattato da Beppe Marotta per avere informazioni relative a un suo connazionale, il giovane Akinsanmiro, che l’Inter ha ingaggiato lo scorso anno.

Il trequartista di 19 anni ha debuttato in Serie A nella trasferta di Lecce. Ha firmato un quadriennale l’ultimo giorno di mercato dell’estate 2023, battendo, come riporta La Gazzetta dello Sport, la concorrenza di niente meno che il Real Madrid. Il suo obiettivo è quello di riuscire a diventare protagonista in prima squadra per essere compagno di squadra di Victor nella Coppa d’Africa 2025, sperando stavolta di trionfare.

Un prestito per crescere e tornare per convincere Inzaghi

Non è da escludere che qualche club di Serie A si faccia avanti per un prestito. Un campionato in una squadra di provincia consentirebbe al talento africano di abituarsi al campionato italiano per tornare a giocarsi con maggiore convinzione le chance con i nerazzurri.

E non sarebbe il primo giocatore del settore giovanile dell’Inter a farsi le ossa per poi essere valutato da Simone Inzaghi per essere aggregato a tutti gli effetti allo spogliatoio.