Sinner, annuncio shock in diretta social | “Un periodo di pausa”: migliaia di fans senza parole

Un post su Instagram dell’asso altoatesino ha fatto preoccupare tantissimi sostenitori in relazione al prossimo futuro.

Jannik Sinner è ormai diventata una star internazionale e, al momento, con Federer ritirato da tempo e Nadal ancora fuori dal gioco, può essere considerato sicuramente il tennista più amato dell’intero circuito Atp e Open.

Nel nostro Paese continua a far discutere anche per motivi extra-tennistici e sportivi. Motivi che riguardano soprattutto la sua residenza a Montecarlo ed il fatto che questa scelta lo porti a non pagare le tasse in Italia. Prima ancora si era discusso sul suo netto rifiuto ad Amadeus circa l’ospitata a Sanremo.

Al netto di queste sterili discussioni, però, Sinner è senza dubbio diventato uno degli sportivi più vincenti e amati dagli italiani, nonostante la giovane età. Anzi. Quello che il tennista altoatesino è riuscito già a conquistare lo pone addirittura tra quelli più importanti di sempre. Unico tennista italiano a vincere gli Australian Open, nonché unico a raggiungere la posizione numero tre nella classifica ATP in era Open.

Risultati impressionanti, risultati che però possono soltanto essere migliorati. Dopo aver portato l’Italia a rivincere la Davis a distanza di quasi cinque decenni, infatti, Jannik ha vinto due tornei su due nel 2024: Australian Open e Rotterdam. Il prossimo, però, potrebbe addirittura farlo balzare al secondo posto della graduatoria ATP, superando anche Carlos Alcaraz.

Sinner, il post che ha spiazzato tutti

Il prossimo torneo a cui parteciperà sarà quello americano degli Indian Wells che prenderà il via il prossimo 8 marzo. Sinner ha annunciato la sua partenza per gli USA attraverso un post ed una foto postata sul suo profilo Instagram. Social in cui è ormai diventato una star con i suoi 2,3 milioni di follower.

L’immagine che Jannik ha accompagnato al suo annuncio della partenza per gli Stati Uniti, però, lo mostrava in una posa ed espressione molto seria ed in bianco e nero. La foto ha fatto spaventare molti suoi follower che, nel frattempo, hanno tempestato di commenti il profilo di Sinner nel giro di pochissimi istanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jannik Sinner (@janniksin)

Post Instagram Sinner, i commenti preoccupati

Molti di questi sostenitori hanno ammesso di essersi preoccupati vedendo la foto, prima di leggere la didascalia che annunciava la sua partenza per Indian Wells. Alcuni hanno parlato scherzosamente di un infarto che Jannik li avrebbe fatto venire, altri hanno scherzato sulla speranza che così ha potuto infondere ai suoi avversari.

Un altro simpatico commento di un suo follower, infine, ha ironizzato: “Se metti questa foto in bianco e nero penso che ti prendi un periodo di pausa, però”. Jannik di prendersi una pausa, invece, non ne ha nessuna intenzione ed è prontissimo a continuare a vincere e far godere tutti gli italiani dei suoi successi.