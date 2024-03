Altro che tennis: il vero ‘vizio’ di Sinner è un altro | Ci spende 10.000€ ogni volta, non ne può fare a meno

Non solo tennis, per Jannik Sinner cifre folli ogni volta per assecondare una vera e propria dipendenza, ecco di cosa si tratta

Si è fermato in semifinale il percorso senza ostacoli di Jannik Sinner in questo 2024. Nel torneo di Indian Wells è stato sconfitto da Carlos Alcaraz, poi vincitore. Lo spagnolo ha così consolidato il secondo posto del ranking mondiale che era insediato dall’altoatesino, il quale, grazie ai successi agli Australian Open e a Rotterdam, aveva conquistato il podio e battuto il record di vittorie consecutive per un tennista italiano.

C’è comunque fiducia per il proseguo della stagione che potrebbe portare l’azzurro a conquistare il vertice e a imporsi come il migliore tennista del mondo, approfittando del momento difficile che sta vivendo il numero uno Nole Djokovic.

La mentalità vincente e la concentrazione sono dei valori aggiunti che ha messo in mostra oltre all’innato talento e per Sinner adesso è il momento di ripartire per dimenticare la prima sconfitta dell’anno, che non arresta l’ottimo stato di forma.

Approfittando dell’impegno tennistico a Miami, ha fatto visita alla Nazionale italiana, impegnata nella città americana per l’amichevole che li vede affrontare il Venezuela, test utile in vista degli Europei del prossimo giugno.

Jannik in visita al ritiro della Nazionale italiana a Miami

Ad accoglierlo sul campo dell’Inter Miami, squadra in cui milita Lionel Messi, sono stati Gianluigi Buffon, tutta la squadra e il commissario tecnico Luciano Spalletti che ha voluto fortemente questo scambio per poter trarre dalle parole di Jannik stimoli e consigli per tutto l’organico.

Al polso, durante questo meeting e nei tornei che ha disputato nell’ultimo fortunato periodo, aveva il suo amatissimo Rolex, un Submariner Date 41 mm dal quale il tennista italiano non si separa mai.

Il Rolex a cui Sinner è molto legato, le sue caratteristiche e il prezzo

Si tratta di un modello con cassa e bracciale in acciaio, quadrante nero e lunetta in ceramica nera, alimentato da un movimento meccanico a carica automatica perpetua. Il suo valore di mercato è di circa 10.000 euro.

Jannik è ambasciatore di Rolex, insieme ad Alcaraz. Il legame tra il tennis e il Rolex è datato 1978, quando divenne l’orologio ufficiale di Wimbledon e Sinner ha voluto proseguire sulla scia storica di un rapporto consolidato tra lo sponsor e lo sport che l’azzurro sta interpretando al meglio.