No, non rivoglio Zaniolo: riportatemi l’altro | De Rossi lo impone alla società: a luglio ci sarà un grande ritorno

Il tecnico giallorosso è stato chiaro con la propria società per il futuro. Intanto si prepara a questo infuocato finale di stagione.

La stagione della Roma è completamente cambiata da quando Daniele De Rossi si è seduto sulla panchina giallorossa ed ha sostituto José Mourinho. Molti calciatori hanno completamente cambiato marcia, ma soprattutto hanno ritrovato l’entusiasmo e la consapevolezza che avevano perduto negli ultimi mesi in cui l’aria intorno alla squadra si era fatta pesante.

De Rossi ha ridato entusiasmo, ha riportato il gioco al centro del villaggio ed ha recuperato mentalmente calciatori che sembravano persi. Questo ha portato la Roma a giocare un calcio più offensivo, fatto di maggior possesso palla ed aggressività e di conseguenza stanno arrivando anche i risultati.

La Roma è passata dal nono al quinto posto ed ha vinto sei partite su otto in campionato, con soltanto un pareggio ed una sconfitta subita contro l’Inter dopo aver disputato un ottimo primo tempo. L’obiettivo chiaro dei giallorossi è quello di ritornare in Champions League, ma restano aperte ed interessanti anche le prospettive europee.

I giallorossi, con De Rossi in panchina, infatti, hanno anche superato il playoff di Europa League contro il Feyenord e annientato agli ottavi di finale il Brighton di De Zerbi, battuto con un sonoro 4-0 all’andata all’Olimpico. Quel largo successo può essere considerata anche la migliore prestazione, fin qui, della Roma con il nuovo allenatore.

Europa League, derby italiano per la Roma

Ai quarti di finale, intanto, l’urna di Nyon ha riservato ai giallorossi il derby italiano contro il Milan. Le sfide dell’11 e del 18 aprile prossimo contro i rossoneri, andata a San Siro e ritorno all’Olimpico, si preannunciano spettacolari, ma anche ad altissima tensione vista l’altissima posta in palio. Si affronteranno però due squadre che giocano a viso aperto che possono contare su tanti calciatori di qualità e ci sarà sicuramente da divertirsi.

La Roma, dal canto suo, deve spezzare una sorta di maledizione contro il Milan. I giallorossi, infatti, non battono i rossoneri dall’autunno 2019, unica sconfitta di Pioli contro la squadra capitolina da quando siede sulla panchina milanista, e nelle due sfide di questa stagione ha perso in entrambe le occasioni, ma con José Mourinho in panchina.

Mercato, interesse del Napoli per Kumbulla

La società, intanto, comincia anche a pensare al futuro. In estate tornerà dal prestito al Sassuolo il difensore albanese Marash Kumbulla che, proprio nella sfida dell’aprile scorso contro il Milan all’Olimpico, subì un grave infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi un anno. Proprio per ridargli minutaggio il club giallorosso ha deciso di prestarlo al Sassuolo.

Il difensore classe 2000, che ha ritrovato una convocazione nella sua Nazionale dopo un anno, fu pagato circa 17 milioni di euro, bonus compresi dalla Roma. Un investimento importante da cui i giallorossi potrebbero rientrare in parte durante la prossima estate. Il nome di Kumbulla, infatti, viene accostato al Napoli che, in vista della prossima stagione, vorrebbe riformare la coppia di centrali Kumbulla-Rrahmani che tanto bene ha fatto ai tempi del Verona.