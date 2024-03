Sei il cattivo anatroccolo, da luglio devi trovarti squadra | De Laurentiis, pugno duro col gioiello: va via da Napoli

Il Presidente azzurro continua a far discutere e parlare di sé. Intanto arriveranno decisioni forti per quanto riguarda la rosa.

L’eliminazione negli ottavi di finale di Champions League per mano di un Barcellona tutt’altro che irresistibile, frutto di un inizio match al Camp Nou da horror ed un finale pieno di errori, è l’ennesima delusione di una stagione che a Napoli nessuno immaginava potesse essere così negativa, a tratti disastrosa.

Sono successe tante cose in questi mesi, ma soprattutto sembra essere passata davvero una vita rispetto a poco più di dieci mesi fa quando ai piedi del Vesuvio si impazziva di gioia per uno Scudetto storico arrivato dopo ben 33 anni di attesa.

Di quella gioia irrefrenabile e risultato sportivo straordinario non è rimasto più nulla. I tre allenatori diversi che si sono avvicendati in panchina dopo l’addio di Spalletti, il cambio di direttore sportivo che non ha portato i frutti sperati, una gestione di società, dirigenza e rosa che ha lasciato parecchio a desiderare ed ha visto rompere un giocattolo che sembrava pressoché perfetto.

Il principale colpevole di questo disastro, almeno secondo la maggior parte dei tifosi partenopei, oltre che secondo critici e addetti ai lavori, ha un solo nome e cognome: Aurelio De Laurentiis. Troppa supponenza nella scelta dei suoi collaboratori e dei vari allenatori, troppa approssimazione sul mercato e nel non andare a rinforzare una squadra che si è parecchio indebolita rispetto a nove mesi fa.

Napoli, ADL sul banco degli imputati

De Laurentiis ha ammesso più volte di aver commesso degli errori, ma non sembra aver fatto tesoro di ciò e continua a non fare nulla per riparare ai danni fatti. Anzi, i suoi atteggiamenti nei confronti della stampa, dei giornalisti e della gente che ruota attorno al Napoli continuano ad essere spesso provocatori, arroganti e alquanto maleducati.

I tifosi del Napoli, intanto, sperano che il Presidente abbia almeno le idee chiare per quanto riguarda il futuro e nel preparare la prossima stagione. Una stagione che vedrà i tifosi azzurri dover dire addio anche ad altri due eroi dello Scudetto, Victor Osimhen e Piotr Zielinski e che forse avrà ancora l’incognita del rinnovo di Kvaratskhelia.

Non solo Osimhen e Zielinski, via anche Lindstrom

Un altro calciatore dell’attuale rosa che molto probabilmente non farà parte del Napoli della prossima stagione è Jesper Lindstrom. L’esterno offensivo danese è stato il fiore all’occhiello, per così dire, dell’ultima campagna acquisti azzurra. Quasi 30 milioni di euro la cifra spesa dalla società partenopea per acquistarlo.

Lindstrom, però, non ha mai convinto. Tanta panchina, zero gol realizzati e pochissimi spunti degni di nota. La goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo è stata sicuramente la rete clamorosamente sbagliata a Barcellona martedì scorso e che, se realizzata, avrebbe potuto significare il 2-2 e l’allungamento della partita ai tempi supplementari. Dopo quell’errore sembra che il suo destino sia segnato e sarà quasi sicuramente lontano da Napoli.