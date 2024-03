C’è un nuovo caso Donnarumma in società | “Stavolta è ancora più grave”: i tifosi del Milan tremano di paura

I sostenitori del club rossonero temono che si possa verificare quello che qualche estate fa si è già verificato con l’ex numero uno.

Il suo esordio a poco più di sedici anni fece molto scalpore, così come la decisione dell’allora allenatore del Milan, Sinisa Mihajlovic, di dargli fiducia piena e di preferirlo ad un portiere esperto come Diego Lopez. Gianluigi Donnarumma era già considerato un baby prodigio, ma per molti non era ancora pronto per la Serie A.

Il compianto Sinisa, invece, non volle sentire ragioni e, a fine ottobre del 2015, lo fece esordire in casa contro il Sassuolo. Da lì in poi l’ascesa di Gigio verso la ribalta calcistica, nazionale ed internazionale, fu inarrestabile. Prima le grandi prodezze con la maglia del Milan, poi la Nazionale conquistata abbastanza presto e la titolarità arrivata dopo il ritiro di Buffon.

La sua procura, nel frattempo però, passa nelle mani del compianto Mino Raiola che, nell’estate del 2017, riesce a strappare un contratto milionario al Milan cinese di Fassone e Mirabelli. Circa sette milioni di euro l’anno: una cifra monstre per un ragazzo di appena diciotto anni. Il problema del contratto con il Diavolo, però, si ripropone molto presto e non smette mai di far discutere.

Nonostante una dichiarata fede rossonera, infatti, dopo essere stato l’MVP dell’Europeo vinto dall’Italia nell’estate 2021, Donnarumma decide di non rinnovare il contratto con il Milan e va via a zero, accordandosi con il Paris Saint Germain. La società meneghina non ricava nemmeno un euro da un ragazzo fatto crescere, fatto esordire e fatto diventare uomo e campione e questo non sarà mai dimenticato dai tifosi milanisti.

Milan, il tradimento Donnarumma e la situazione Camarda

Questi ultimi non hanno mai perdonato il loro ex portiere e non perdono l’occasione per dimostrargli tutta la loro rabbia ogni volta che Donnarumma si trova a scendere in campo a San Siro, che sia con la maglia della Nazionale azzurra o con quella del Psg. Al momento, però, i tifosi del Milan temono che si possa verificare un Donnarumma bis.

In casa Milan, infatti, sta crescendo un nuovo baby prodigio. Si chiama Francesco Camarda, ha appena compiuto 16 anni, fa parlare di sé da ormai due o tre stagioni ed in Primavera ha già fatto vedere tutte le sue doti segnando gol da cineteca. Il ragazzo viene considerato la punta del futuro della Nazionale italiana e, a novembre scorso, ad appena 15 anni, è già diventato il più giovane esordiente di sempre in Serie A.

Milan, Camarda vale già dieci milioni di euro

L’attaccante classe 2008, nella rivalutazione dei valori di mercato della Serie A, viene già valutato dieci milioni di euro. Lontano dagli standard di Yamal del Barcellona che un anno fa, all’età di Camarda, valeva già 60 milioni di euro, ma vicinissimo a Jude Bellingham che a sedici anni valeva soltanto, si fa per dire, dodici milioni.

In Italia, però, questo valore di mercato non è mai appartenuto a nessuno a sedici anni. Bojinov, Donnarumma e Pellegri, solo per fare alcuni esempi, valevano tutti meno di dieci milioni attribuiti a Camarda. Gigio, per esempio, a sedici anni, ne valeva cinque. Negli ultimi giorni si è parlato di alcune difficoltà nel trovare un accordo circa il contratto del giovane gioiellino rossonero. I tifosi rossoneri, memori di quanto successo con il loro ex portiere, temono che la storia possa ripetersi e sperano ovviamente in un altro epilogo.