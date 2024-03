Sei un bugiardo che non mantiene la parola | Incredibile Ancelotti: l’accusa arriva dal suo pupillo di sempre

L’accusa via social del calciatore ha spiazzato tutti ed ha infiammato il web. Un difetto di comunicazione alla base di tutto ciò.

Carlo Ancelotti è sicuramente uno degli allenatori più bravi e vincenti di tutti i tempi. Con le quattro Champions League vinte può vantarsi di essere il tecnico ad averne conquistate di più e peraltro con due squadre diverse, così come è stato l’unico di sempre ad aver vinto tutti e cinque i campionati più importanti d’Europa (Italia, Inghilterra, Spagna, Germania e Francia).

Il tecnico emiliano ha allenato grandissime squadre come Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint Germain, Real Madrid e Napoli e in quasi tutte queste società ha vinto ed ha lasciato un ottimo ricordo. Tolta l’esperienza deludente alla Juventus e quella di Napoli, soltanto nel Bayern Monaco ha avuto dei problemi con uno spogliatoio in cui i senatori lo hanno praticamente fatto fuori.

Negli altri casi, invece, è stato sempre amato dai suoi giocatori. Sono tantissimi i suoi ex calciatori che ancora adesso ne parlano benissimo e lo indicano come l’allenatore che dal punto di vista umano ha lasciato qualcosa in più rispetto a tutti gli altri. L’ottima comunicazione con i componenti delle sue rose è stata sempre anche alla base di tutti i suoi successi.

Ancelotti non è mai stato un innovatore o un genio che si è inventato nuovi moduli o diversi modi di far giocare la propria squadra, ma ha sempre avuto nella gestione della propria rosa al meglio e nel far rendere al massimo i propri campioni i suoi cavalli di battaglia e quei segreti che lo hanno fatto arrivare così in alto nella sua carriera.

Courtois out per Euro 2024

Anche in questa seconda esperienza al Real Madrid dove continua ad allenare grandissimi campioni è amato praticamente da tutti. Uno di questi grandi calciatori è sicuramente il portiere Thibaut Courtois che però in questa stagione non è praticamente mai sceso in campo a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio subita ad inizio stagione.

L’estremo difensore belga, considerato da molti il miglior portiere al Mondo, aveva già annunciato di dover rinunciare agli Europei che si svolgeranno in estate a causa di questo grave infortunio. Il suo rientro in campo potrebbe avvenire per il prossimo mese di maggio, ma Courtois aveva già dichiarato che il tempo per rimettersi in forma in vista di Euro 2024 non ci sarebbe stato.

Courtois ed il post in cui dà del bugiardo a Tedesco

Per questa ragione, quindi, ha deciso di farsi da parte e di lasciare spazio a chi poteva garantire maggiore affidabilità. Una decisione che è stata accolta dal commissario tecnico del Belgio Domenico Tedesco che, in una recente conferenza stampa, ha ringraziato Courtois della disponibilità e della chiarezza e ha detto di aver fatto comunque tutto il possibile per cercare di recuperare il portiere del Real per portarlo agli Europei.

Una dichiarazione, quest’ultima, che non è però piaciuta a Courtois che sui social, riferendosi alle parole del suo ct., ha postato tre faccine con il naso che si allunga, simbolo inequivocabile della bugia. Tra i due quindi ci sono stati sicuramente dei problemi di comunicazione, o una mancanza totale di essa e questo aspetto è stato quello che ha voluto sottolineare il portiere del Real.