Fu il peggior ‘nemico’ di Allegri | Adesso si cimenterà in panchina: dimostrerà che in campo è più bravo di lui

Dopo aver criticato a lungo Max Allegri, adesso potrà dimostrare di essere più bravo di lui ad allenare, proverà l’esperienza della panchina

Il suo modo di giocare che bada al risultato, all’equilibrio e alla tenuta difensiva, mettendo in secondo piano lo spettacolo, lo ha reso oggetto di molte critiche da parte di colleghi e di addetti ai lavori. Max Allegri è tra gli allenatori più bersagliati, nonostante abbia conquistato sei Scudetti, uno con il Milan e cinque con la Juventus. Il momento delicato dei bianconeri ha portato a una nuova pioggia di commenti negativi.

Tra i principali detrattori del suo modo di allenare troviamo Lele Adani che qualche anno fa fu protagonista di un’accesa discussione con il tecnico livornese in una trasmissione di Sky Sport.

Adesso l’ex giocatore dell’Inter è opinionista della Rai e volto fisso de La Domenica Sportiva e pure dopo l’ultimo pareggio della Juventus a rete inviolate contro il Genoa si è lasciato andare a parole pesanti nei confronti del mister della Vecchia Signora.

Ha evidenziato quanto nessun giocatore della rosa bianconera abbia fatto un salto di qualità nelle sue prestazioni da quando Allegri è tornato in panchina nel luglio del 2021, con nessun trofeo in bacheca e un’involuzione costante.

Il nemico di Allegri torna in panchina per salvare la sua squadra

Un altro che non ebbe in particolare simpatia Allegri fu Kombouaré, allenatore del Nantes che è stato affrontato nella scorsa Europa League con due vittorie tra andata e ritorno dei bianconeri. Aveva salutato a maggio dopo due anni, con la squadra in piena lotta per la retrocessione e adesso torna sulla panchina del club francese.

Avrà il difficile compito di mantenere la categoria dato il terz’ultimo posto in classifica, a un punto dal Lorient, attualmente salvo. Prende il posto dell’esonerato Jocelyn Gourvennec, conosce l’ambiente e dovrà dimostrare di riuscire a trasmettere le giuste motivazioni allo spogliatoio.

Una Juventus in difficoltà, il pass per la Champions non va perso

Per Allegri due mesi davvero complicati, con la Juventus che ha raccolto solo sette punti nelle ultime otto partite. Dalla lotta per lo Scudetto alla paura di vedere vanificata anche la qualificazione alla prossima Champions League, con un vantaggio dalla Roma quinta in classifica di otto punti che non fa dormire sogni tranquilli.

La pausa per gli impegni delle Nazionali servirà al tecnico per ritrovare un minimo di serenità e programmare con più calma il rush finale del campionato, con una media punti che dovrà tornare a essere soddisfacente.