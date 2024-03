Ma quale Scamacca? Non avete idea di chi sta arrivando | Gasperini spoilera il nuovo bomber: lo vuole tutta Europa

Il bomber italiano non sta rispettando le attese e potrebbe essere sostituito durante il prossimo mercato estivo.

Con i suoi due gol tra andata e ritorno realizzati contro lo Sporting Lisbona ha permesso all’Atalanta di raggiungere i quarti di finale di Europa League, ma la stagione di Gianluca Scamacca, almeno fino a questo momento, non ha sicuramente rispettato le tante attese che erano riposte sul suo conto.

Dopo l’ottima esperienza al Sassuolo che lo ha fatto conoscere al grande pubblico, l’attaccante italiano fu acquistato due estati fa dal West Ham per circa 40 milioni di euro. Una cifra importante per un attaccante in forte ascesa. La sua esperienza in Inghilterra, però, è stata estremamente deludente, vissuta soprattutto tra infermeria e panchina.

Durante la scorsa estate il suo nome viene accostato a tutte le migliori squadre italiane. La Roma vuole riportarlo a casa, ma non ha liquidità necessaria per farlo, il Milan e la Juventus lo guardano con attenzione, ma poi decidono di non investire su di lui, mentre l’Inter sembra vicinissimo al suo acquisto che poi sfuma sul più bello.

Sfuma anche e soprattutto a causa dell’inserimento dell’Atalanta che, forte della pioggia d’oro di cui l’ha ricoperta il Manchester United per la cessione di Hojlund, scende in campo in maniera decisa per il bomber della Nazionale azzurra e lo porta a Bergamo per quasi 30 milioni di euro. Un investimento molto oneroso che fino a questo momento non ha portato i frutti sperati.

Delusione Scamacca, tra infortuni e panchine

Scamacca, infatti, dopo un buon inizio accusa diversi problemi fisici e muscolari e fa fatica a trovare continuità. Dopo il suo rientro, inoltre, si trova di fronte alla fortissima concorrenza che c’è nell’Atalanta nel suo ruolo e ad un Gian Piero Gasperini che spesso gli preferisce Lookman e De Ketelaere in attacco.

La sua stagione fin qui parla di soli sei gol in Serie A e tre in Europa League, tutti realizzati allo Sporting Lisbona. Decisivi per il passaggio del turno, come detto, i due messi a segno negli ottavi di finale contro i portoghesi. Reti che però non bastano per rendere positiva la stagione di Scamacca che, nel frattempo, deve digerire anche la delusione della mancata convocazione di Spalletti in vista delle prossime due amichevoli della Nazionale azzurra.

Mercato Atalanta, out Scamacca. Arriva Gyokeres?

In questo momento appare assai difficile una riconferma di Scamacca al centro del progetto dell’Atalanta della prossima stagione. La società orobica potrebbe aprire ad un’eventuale cessione ed ascoltare le offerte che potrebbero arrivare in estate. Se il trasferimento del bomber romano si concretizzasse i bergamaschi riverserebbero l’intera somma ricevuta per provare a portare a casa Viktor Gyokeres.

Il bomber svedese, affrontato nei quattro confronti disputati in Europa League contro lo Sporting Lisbona, sta disputando una grandissima stagione ed è tra i bomber più prolifici d’Europa. Gasperini sarebbe ovviamente ben contento di ricevere in regalo un attaccante di tale portata e lo metterebbe al centro dell’attacco nerazzurro.