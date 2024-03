Meret fa la fine di Zielinski, abbiamo già il sostituto | De Laurentiis shock: prende il peggior portiere della Champions

Non solo Zielinski, anche Meret pronto a salutare il Napoli e il patron Aurelio De Laurentiis vuole sostituirlo con un portiere dalle prestazioni altalenanti

Ultimi mesi all’ombra del Vesuvio per Zielinski, già promesso sposo dell’Inter. Il centrocampista polacco ha deciso di non rinnovare il contratto che lo legava al Napoli e di iniziare una nuova avventura nella sua carriera, restando sempre in Serie A. Con i partenopei è riuscito a fare il salto di qualità definitivo, imponendosi tra i protagonisti assoluti della vittoria dello storico Scudetto della passata stagione.

In questo campionato ha visto poco il campo e adesso è un separato in casa, fuori dalle scelte tattiche di Francesco Calzona che sta preferendo Traorè, arrivato dalla Premier League nella finestra invernale di calciomercato.

Il calendario di Serie A ha messo di fronte la sua attuale e futura squadra che si sono affrontate a San Siro in un match equilibrato e finito in pareggio, con i due club reduci dall’eliminazione dalla Champions League nella scorsa settimana di coppe.

Per Zielinski la consapevolezza di non avere il posto da titolare assicurato dato lo spessore tecnico della mediana nerazzurra, tra le più complete d’Europa ma è altrettanto desideroso di mettere in difficoltà mister Simone Inzaghi.

Karius al Napoli, un’ipotesi da non escludere per la prossima estate

Non solo Zielinski con le valigie in mano. Potrebbe salutare Napoli anche Meret e al suo posto il patron Aurelio De Laurentiis sta pensando a Karius, che si è detto favorevole a un trasferimento in Italia.

Il portiere inglese ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport parlando del suo possibile approdo nel nostro Paese: “Voglio tornare a essere un numero uno come lo sono sempre stato tranne gli ultimi due anni. La Serie A la seguo da sempre e mi intriga molto ma è presto per parlare del futuro”.

Il Napoli si prepara al rush finale del campionato e pensa già al futuro

Un Napoli che è ancora imbattuto in campionato da quando Calzona è subentrato a Walter Mazzarri e che si augura di conquistare almeno un piazzamento europeo, con il quarto posto che è troppo distante.

Il mercato estivo vedrà un possibile stravolgimento dell’organico, soprattutto data la cessione di Victor Osimhen che consentirà di avere un ingente tesoretto economico da investire per rinforzare la rosa.