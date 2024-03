Non possiamo giocare ancora con Gatti e Locatelli | Giuntoli silura i due pupilli di Allegri: mandati a casa

Juventus, Giuntoli manda via Gatti e Locatelli. I pupilli di Max Allegri saranno sostituiti da due profili in arrivo dalla Germania.

Scivolata in terza posizione a meno uno dal Milan di Stefano Pioli e a meno 17 dall’Inter di Simone Inzaghi, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara a ospitare il Genoa di Alberto Gilardino in occasione del lunch match della 29esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella in programma all’Allianz Stadium domani (domenica 17 marzo) alle 12.30, che i bianconeri proveranno ovviamente a vincere per blindare il proprio posizionamento Champions e, magari, riappropriarsi del secondo posto in graduatoria, ora come ora in possesso del Diavolo di Gerry Cardinale.

Un posizionamento Champions che, messo da parte nelle scorse settimane a causa del sogno scudetto poi sfumato miseramente, è tornato prepotentemente in cima alla lista degli obiettivi stagionali della Vecchia Signora, desiderosa di tornare subito tra le grandi d’Europa dopo un anno di assenza.

Un ritorno in campo continentale, dopo una stagione passata ad osservare tutte le altre, al quale i piemontesi contano di abbinare la vittoria della Coppa Italia, la quale potrebbe arrivare il prossimo 15 maggio in caso di vittoria contro la Lazio in semifinale e di affermazione in finale contro una tra Fiorentina e Atalanta.

Juve, Giuntoli studia le mosse per la prossima stagione: servono rinforzi di livello

Attualmente impegnata nella corsa a un piazzamento per la prossima Champions League, la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, inizia a studiare quelle che potrebbero essere le mosse in entrata da attuare in sede di calciomercato per la prossima stagione.

Mosse in entrata, alcune delle quali strettamente collegate al raggiungimento della qualificazione alla massima competizione continentale, che il dirigente della Vecchia Signora è pronto a concretizzare in estate per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri una rosa competitiva che la prossima annata possa ambire allo scudetto ed essere protagonista in ambito europeo.

Juve, Giuntoli mette gli occhi su Goretzka e Mazraoui: possono arrivare in estate

Concentrata, come detto, sul consolidamento del proprio piazzamento Champions, la Juventus del presidente Ferrero guarda anche alla prossima stagione e mette nel mirino due elementi di assoluto valore che potrebbero far molto comodo a Massimiliano Allegri il prossimo anno.

Due elementi, rispondenti ai nomi di Leon Goretzka e Noussair Mazraoui, i quali, secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbero lasciare il Bayern Monaco la prossima estate per legarsi proprio ai bianconeri i quali, per far loro posto, potrebbero seriamente prendere in considerazione la possibilità di cedere Manuel Locatelli e Federico Gatti. La trattativa per i due calciatori in scadenza col club bavarese nel 2026 è sicuramente complicata, ma Giuntoli sembrerebbe aver già pronto il piano per arrivare ad entrambi. Nei prossimi mesi dovremmo quindi saperne di più.