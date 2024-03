La Champions? Voglio vincerla, non uscire agli ottavi | Inzaghi, addio al top player: sta firmando col Real Madrid

L’Inter dice addio al top player. Simone Inzaghi incassa il colpo e studia un nuovo piano. Vicinissima la firma col Real Madrid di Ancelotti.

Il pareggio casalingo per 1-1 (reti di Darmian e Juan Jesus) rimediato poche ore fa nel posticipo della 29esima giornata contro il Napoli di Francesco Calzona ha interrotto la fantastica striscia di dieci vittorie consecutive in gare di campionato dell’Inter di Simone Inzaghi.

Una formazione, quella nerazzurra, che, reduce dall’amara eliminazione agli ottavi di finale di Champions League per mano dell’Atletico Madrid, non è riuscita ad andare oltre il pareggio contro il gruppo del patron Aurelio De Laurentiis.

Un pareggio, che ovviamente non mette in discussione la conquista del 20esimo scudetto, che ha però fatto registrare, per la prima volta in stagione, un piccolo momento di difficoltà per Lautaro e compagni i quali, mai prima d’ora, avevano messo in fila una sconfitta e un pareggio.

Due risultati, ottenuti a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, che i meneghini, stabilmente al comando della graduatoria con 14 punti di vantaggio sulla seconda posizione del Milan, proveranno a mettersi subito alle spalle il prossimo 1 aprile in occasione della sfida interna post sosta contro l’Empoli di Davide Nicola.

Inter, occorrono rinforzi nella zona centrale della difesa

All’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato manca ancora qualche mese, ma l’Inter dell’amministratore delegato, Beppe Marotta, è già al lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi in vista della stagione 2024-2025.

Una rosa, quella nerazzurra, che, soprattutto per quanto riguarda la zona centrale della difesa, dovrà necessariamente essere rinforzata con l’acquisto di giocatori validi ed esperti, magari under 30, che possano prendere il posto dei non più giovanissimi Acerbi e de Vrij, entrambi in scadenza di contratto nel 2025.

Inter, idea Romero per la difesa: l’ex Atalanta piace anche al Real Madrid

Con un passato recente in Serie A tra le file di Genoa prima e Atalanta poi, Cristian Romero è il nome del difensore centrale che gli uomini di mercato dell’Inter avrebbero intenzione di inserire nella rosa di Simone Inzaghi per l’annata 2024-2025.

Un difensore, l’argentino, che, passato dalla Dea al Tottenham nell’estate 2021, potrebbe però finire, stando a quanto riportato da elgoldigital.com, al Real Madrid di Carlo Ancelotti il quale, potendo contare su una disponibilità economica superiore a quella della società nerazzurra e, soprattutto, sulla maggiore possibilità per il classe ’98 di vincere la Champions League, è pronto a chiudere il colpo nei prossimi mesi.