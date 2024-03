Ma quale zolla, siete semplicemente scarsi | Inter, tesi smentita da Ronaldo: CR7 deride Lautaro

Atletico Madrid-Inter, Lautaro sbaglia il rigore, ma non per colpa della zolla che si muove. La spiegazione (ironica) arriva direttamente da CR7.

Il rigore sbagliato da Lautaro Martinez durante la sfida contro l’Atletico Madrid alberga ancora malinconicamente nelle menti dei tifosi dell’Inter. Tifosi che, convinti fino al 42′ del secondo tempo di poter accedere ai quarti di finale di Champions League per il secondo anno di fila, hanno invece dovuto assistere alla triste eliminazione della propria squadra dopo la lotteria dei calci di rigore.

Una squadra, quella nerazzurra, che, arrivata nella capitale spagnola con il chiaro intento di difendere e, allo stesso tempo, aumentare il vantaggio di un gol conquistato a San Siro lo scorso 20 febbraio, è stata purtroppo surclassata, nonostante l’iniziale vantaggio garantito dalla rete di Dimarco, dalla forza e dalla voglia della formazione biancorossa.

Una formazione che, sapientemente messa in campo da Diego Simeone, ha imposto per la maggior parte del match il proprio gioco ai meneghini, i quali sarebbero potuti tornare a casa già al termine dei tempi regolamentari se Riquelme non avesse spedito in tribuna il rigore in movimento servitogli da Griezmann nei minuti di recupero della seconda frazione.

Un’occasione non sfruttata, quella capitata sui piedi del giovane centrocampista dei colchoneros, passata fortunatamente in secondo piano al termine del match grazie alle parate di Oblak su Sanchez e Klassen e all’errore di Lautaro Martinez durante i tiri dal dischetto.

Il movimento della zolla c’è, ma Sanchez, Klassen e Lautaro avrebbero potuto fare meglio

La tesi secondo la quale Sanchez, Klassen e Lautaro Martinez avrebbero sbagliato i propri calci di rigore per movimenti quasi impercettibili del terreno al momento del tiro continua a circolare incessantemente in rete tanto sui giornali quanto sui social.

Movimenti del terreno che, chiaramente visibili dopo attenta visione, non rappresenterebbero però, almeno per alcuni, una valida motivazione per giustificare gli errori dei tre poc’anzi menzionati rigoristi nerazzurri i quali, viste le realizzazioni di Acerbi, Calhanoglu, Depay, Riquelme e Correa, avrebbero semplicemente potuto fare meglio per spedire la palla in rete.

Hanno ragione gli interisti che stanno protestando! Il meccanismo sotto il dischetto fu usato anche contro Cristiano Ronaldo. Guardate come sbagliò anche lui.@idioSAMcratico pic.twitter.com/VcMTJWvcVz — Roberto Pavanello (@robypava) March 15, 2024

Lautaro non lo sapeva, CR7 sì: ecco perché l’asso portoghese è infallibile dal dischetto

Se il leggero saltello compiuto dal pallone poco prima di essere calciato fosse stato preventivato da Lautaro Martinez, forse ora saremmo stati qui a parlare di un’Inter qualificata ai quarti di Champions League e pronta a giocarsi fino all’ultimo le sue chance come lo scorso anno.

Una situazione a dir poco strana, quella riguardante il movimento del terreno al momento di un calcio di rigore, che, sicuramente sconosciuta all’attaccante argentino, non lo è più da tempo, invece, per Cristiano Ronaldo il quale, stando ad alcuni video condivisi su X nelle scorse ore e a quanto raccontato qualche anno fa da Rio Ferdinand, avrebbe imparato come sfruttare a proprio vantaggio il leggero saltello del pallone al momento di un tiro dagli undici metri. Una tecnica, un trucco potremmo dire, affinata nel corso del tempo dall’asso portoghese il quale, facendo saltare intenzionalmente la sfera, riesce a imprimere maggiore potenza al tiro il quale, nella maggior parte dei casi, risulta imparabile per i portieri avversari.