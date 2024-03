Arriva la stangata in classifica: altro che il -10 della Juve | Finiscono direttamente in zona retrocessione

Arriva una nuova penalizzazione che stravolge la classifica, niente a che vedere con quella ricevuta dalla Juventus la passata stagione, ora rischiano la retrocessione

In questo rush finale di stagione siamo assistendo a una preoccupante flessione della Juventus, che ha raccolto solo sette punti nelle ultime otto gare di campionato, con la qualificazione alla prossima Champions League che non è più certa come si pensava due mesi fa. La permanenza di Max Allegri è messa in discussione e l’involuzione in termini di risultati desta perplessità a un ambiente che ha bisogno di rialzarsi dopo la sosta per la pausa delle Nazionali.

In questo periodo lo scorso anno i bianconeri erano invece reduci da una crescita di prestazioni che aveva consentito di agguantare il secondo posto in classifica, una rincorsa vanificata a giugno dalla decisione del giudice sportivo con la penalizzazione di dieci punti.

L’UEFA ha poi decretato l’esclusione per la stagione in corso dalle competizioni europee, che ha avuto delle ripercussioni sul mercato estivo, privo di colpi, e sulla programmazione, con una sorta di anno zero per tornare poi protagonisti in Europa.

Non sappiamo cosa avrebbe potuto fare la Juventus nell’attuale Champions League ma il rammarico di non aver potuto calcare un palcoscenico abitudinale resta, dovendo concentrare i propri sforzi sulla Serie A.

Una penalizzazione che mette a repentaglio la salvezza, arriva la pesante sentenza

Un altro club storico, stavolta inglese, il Nottingham Forest, ha ricevuto una penalizzazione. Quattro punti, stando a quanto riporta il The Guardian, per aver violato le regole di sostenibilità finanziaria del massimo campionato in Inghilterra.

Probabile che la società presenterà ricorso ma adesso rischia seriamente di non riuscire a mantenere la permanenza in Premier League. In merito non è stata accettata la valutazione della cessione di Brennan Johnson, ingaggiato dal Tottenham lo scorso settembre per 47,5 milioni di sterline, che dovevano servire per rendere esecutivo il progetto di sostenibilità.

La squadra e i tifosi sono uniti, proveranno l’impresa

Un problema non di poco conto per il Nottingham Forest, tornando in massima serie dopo un lungo periodo nelle categorie inferiori del calcio inglese. Regole che non sono state rispettate e la sanzione è arrivata.

Una serrata lotta per la retrocessione in Premier che adesso vede coinvolto anche il Nottingham. La rosa proverà a trarre forza e compattezza da quanto deciso dal giudice sportivo, per conquistare la salvezza malgrado la penalizzazione ricevuta.