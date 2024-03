Non hai avuto un allenatore decente: con me rinasci | Allegri si scaglia contro Inzaghi: ‘rubato’ il suo giocatore

L’allenatore juventino potrebbe ritrovarsi in squadra un calciatore da rilanciare e al centro di una stagione piena di polemiche.

Martedì sera, dopo l’eliminazione del Napoli negli ottavi di Champions League contro il Barcellona, è arrivata una notizia di fondamentale importanza per quanto riguarda il futuro della Juventus. La squadra bianconera, infatti, è ufficialmente qualificata al prossimo Mondiale per Club che si svolgerà nell’estate 2025 e avrà un nuovissimo format.

La qualificazione bianconera era in bilico e dipendeva da quanto il Napoli sarebbe andato avanti nell’attuale Champions League. L’eliminazione degli azzurri agli ottavi, però, è stata decisiva. La Juventus, quindi, potrà contare su ben 50 milioni di euro che entreranno nelle casse torinesi grazie alla sola partecipazione alla competizione iridata fortemente voluta da Gianni Infantino.

Un sospiro di sollievo per le casse bianconere che negli ultimi tempi hanno prodotto parecchio deficit ed hanno visto perdite ingenti nei rispettivi bilanci economici e finanziari. Questo sicuramente darà la possibilità alla società juventina di progettare con maggiore serenità e disponibilità il futuro e di poter agire anche in maniera più decisa sul mercato in entrata.

La notizia della partecipazione al Mondiale per club 2025, inoltre, fa il paio con l’ormai quasi certa qualificazione alla prossima Champions League, anch’essa rimodulata e che porterà maggiori introiti alle squadre che parteciperanno. Altra importante boccata d’ossigeno, quindi, per la Juventus che cercherà in tutti i modi di costruire una squadra che possa tornare a competere per lo Scudetto.

Juve, in bilico il futuro di Max Allegri

Un sogno semplicemente accarezzato in questa stagione, ma abbandonato definitivamente ad inizio febbraio a seguito della sconfitta nel big match di San Siro contro l’Inter. Dopo gli ultimi risultati negativi in campionato – soltanto sei punti nelle ultime sette giornate – la Juve è stata superata al secondo posto anche dal Milan.

Un sorpasso che dà fastidio ai tifosi bianconeri. La qualificazione alla prossima Champions League non sembra essere in dubbio, ma da come finirà la stagione in Serie A della squadra e dall’andamento della Coppa Italia – la Juve disputerà la doppia semifinale ad aprile contro la Lazio – dipende molto probabilmente il futuro di Massimiliano Allegri.

Out con la Salernitana, per Dia arriva comunque la chiamata del Senegal

Al di là di quale sarà il prossimo allenatore bianconero, però, Cristiano Giuntoli sembra aver messo gli occhi su un calciatore da rilanciare che ha vissuto un’annata da dimenticare e piena di polemiche e che potrebbe essere acquistato con un prezzo assai vantaggioso rispetto al valore che aveva il suo cartellino soltanto l’estate scorsa.

Parliamo del senegalese Boulaye Dia che, dopo essersi rifiutato ad entrare in campo durante la trasferta di Udine un paio di settimane fa, è stato messo fuori rosa da Fabio Liverani, in accordo con la società granata. Nonostante questa situazione, però, la punta ex Villareal è stato convocato dalla Nazionale del Senegal per le due amichevoli in programma, il 22 ed il 26 marzo, contro Gabon e Benin.