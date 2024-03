Marotta, primo ingaggio UFFICIALE dopo l’Atletico | Ad Appiano torna una vecchia conoscenza, pronta la nr.7

Dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League, Beppe Marotta si consola con un nuovo acquisto, torna all’Inter per prendere la maglia numero 7

Ancora cocente l’eliminazione dalla Champions League per l’Inter. Al Civitas Metropolitano di Madrid si è interrotto il ruolino di tredici vittorie consecutive per i nerazzurri che si sono arresi ai calci di rigore agli uomini di Diego Simeone al termine di 120 minuti combattuti pallone su pallone. Con l’uscita del club milanese l’Italia è costretta a salutare la competizione già agli ottavi di finale, dopo aver portato tre squadre ai quarti la scorsa stagione.

Il ranking sorride ancora alle italiane grazie al rendimento in Europa e Conference League e la speranza di essere rappresentati da ben cinque compagini nella prossima Champions è ancora un obiettivo alla portata.

L’Inter si consola con uno Scudetto già in tasca e vinto con merito, grazie a un filotto incredibili di successi, a una proposta di gioco spumeggiante, alle idee di un Simone Inzaghi che è riuscito a gestire nel migliore dei modi l’organico a disposizione.

Due mesi per battere il record di punti in Serie A, fermo a quota 102 e salutare una stagione comunque molto positiva per l’Inter. Poi si penserà alla prossima annata e a rinforzare una rosa già decisamente competitiva.

L’Inter si gode la crescita in prestito del giovane Oristanio

Di proprietà dei nerazzurri è il centrocampista offensivo Gaetano Oristanio, punto fermo del Cagliari di Claudio Ranieri che è reduce da alcuni risultati positivi che hanno permesso di uscire momentaneamente dalla zona retrocessione.

Tante squadre riunite in pochi punti non fanno dormire sogni sereni al club sardo che può contare sulla qualità del classe 2002, utilizzato dal mister capitolino sia nel ruolo naturale di trequartista che come esterno e seconda punta, a dimostrazione di una certa duttilità.

Oristanio, riscatto del Cagliari o ritiro con l’Inter, le due opzioni per la stella della trequarti

Per il riscatto il Cagliari dovrà versare a giugno 4 milioni nelle casse dell’Inter, che sta però meditando se concederli una chance in ritiro prima, eventualmente, di spedirlo di nuovo in prestito.

Nerazzurri che hanno già piazzato due colpi importanti a parametro zero con l’arrivo di Zielinski dal Napoli a dare maggiori geometrie in mezzo al campo e di Taremi, attaccante iraniano del Porto, molto capace in area di rigore e dall’indiscussa esperienza internazionale.