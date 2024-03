Kvara? A Chiesa porterebbe le borracce | Si accende Juve-Napoli: il giudizio arriva dal campionissimo

Neymar giudica la differenza tecnica tra l’attacco della Juventus e quello del Napoli, Kvara farebbe panchina in bianconero secondo la stella brasiliana

Per Neymar l’addio dal calcio europeo che è arrivato lo scorso anno. Fine della sua parentesi con il Paris Saint Germain che si è privato in un colpo solo di Lionel Messi e del brasiliano, con il solo Mbappé come fuoriclasse nel reparto offensivo. Nonostante questo il club francese è ai quarti di finale di Champions League dove affronteranno il Barcellona, match tra due ex squadre proprio di O’Ney.

Il campione adesso milita nella Serie A dell’Arabia Saudita e veste la maglia dell’Al Hilal. Sono molti gli illustri colleghi che hanno deciso di trasferirsi nel Paese asiatico, convinti da stipendi faraonici e da un calcio meno competitivo.

Di recente il fantasista si è divertito su TikTok con un filtro che permette di creare una personale classifica dei migliori calciatori, tra passato e presente, con una particolarità divertente, quella di non sapere quali colleghi saranno proposti dal social.

In questo momento Neymar si è trovato a stilare una top ten di giocatori che erano assegnati e tra questi anche alcune facce molto conosciute del nostro campionato, assoluti protagonisti, rispettivamente con la maglia del Napoli e della Juventus.

Kvara, Chiesa e Verratti agli ultimi posti secondo Neymar

Kvara è il fanalino di coda di questa classifica secondo Neymar, altra piccola delusione per il georgiano dopo l’eliminazione dalla Champions League proprio per mano dei blaugrana.

A seguire Federico Chiesa che in questa stagione ha collezionato sette reti e due assist in Serie A. All’ottavo posto un azzurro ed ex compagno sotto la Torre Eiffel, stiamo parlando di Marco Verratti, tra i registi più brillanti degli ultimi anni.

Un podio stellare quello scelto dal campione brasiliano

Il podio è dal sapore nostalgico con tre autentici fuoriclasse. Al terzo posto troviamo Luis Figo, che ha vestito sia la maglia del Barcellona che del Real Madrid, confermandosi tra gli assoluti protagonisti della Liga tra gli anni ’90 e 2000.

Al secondo posto il francese Thierry Henry che con l’Arsenal si è dimostrato tra gli attaccanti più letali e completi della sua generazione. Vince questo gioco Luis Suarez, compagno di squadra di Neymar al Barcellona, capace di segnare quasi 500 reti in carriera e adesso in MLS con l’Inter Miami di Messi.