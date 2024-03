Pioli, a sorpresa ecco il nuovo Giroud: prelevato dai cugini nerazzurri | Finalmente la vendetta per Calhanoglu

I rossoneri hanno bisogno di un attaccante che possa cominciare il nuovo corso a Milanello. Potrebbe arrivare dall’Inter.

Gli ultimi mesi di stagione in casa rossonera e poi finalmente potrebbe essere tempo di un nuovo attaccante, di un nuovo numero nove, di una nuova punta che possa diventare presente e futuro del club rossonero e prendersi la scena dopo anni in cui è stata l’esperienza a farla da padrona.

Prima tanti numeri nove sbagliati o che non hanno performato, dal dopo Pippo Inzaghi in poi. Successivamente il ritorno di Zlatan Ibrahimovic che ha cominciato a segnare, cambiare l’atteggiamento di spogliatoio e calciatori e ha riportato la squadra in alto. Infine, ecco Olivier Giroud che ha spezzato la maledizione del numero nove ed è stato l’idolo dello Scudetto di due anni fa.

Tre stagioni al Milan e tre grandi annate che gli hanno fatto vivere una seconda giovinezza, proprio dopo gli anni da riserva o semplice alternativa al Chelsea. Anni che per Oliviero non sono stati facili, ma che soprattutto avevano fatto credergli che il meglio ormai era passato.

Al Milan Giroud ha ritrovato entusiasmo, gioia, voglia di segnare, determinare, essere un leader e fare la differenza. Ora, però, dopo la terza stagione consecutiva in doppia cifra, ancora da concludere, a quasi 37 anni suonati, il bomber francese sembra essere arrivato al capolinea della sua avventura in Italia.

Milan, è caccia al nuovo numero nove

Il contratto del francese in scadenza il 30 giugno 2024 e la necessità del Milan, dopo tutti questi anni in cui il discorso si è rimandato, di fare un grosso investimento in attacco e andare ad acquistare il bomber che possa diventare il nuovo nove rossonero e accettare il peso di quella maglia che una volta fu di Marco Van Basten, George Weah e Filippo Inzaghi.

Il mercato, però, non è facile da esplorare e i dirigenti rossoneri continuano a concentrarsi soprattutto su due nomi: Jonathan David del Lille e Joshua Zirkzee del Bologna. Due nomi importanti, ma che hanno già un altissimo valore sul mercato. Il tempo ci dirà se il Milan avrà la forza per trattare questi due campioni emergenti, nel frattempo, sempre per la prima linea, il pensiero va ad un giovane nerazzurro.

Milan, nel mirino un ragazzo della Primavera interista

Amadou Sarr, infatti, 19enne con il passaporto sia italiano che senegalese, fa parte della Primavera dell’Inter, ma ha già fatto vedere tutte le sue enormi qualità. Il ragazzo è una punta longilinea, rapida, moderna e duttile, a cui piace attaccare la profondità. Ha un’ottima tecnica di base, ma è letale soprattutto sui cross grazie alla sua altezza.

Sente il gol e in questa stagione ha realizzato 8 gol e tre assist in 29 presenze. A causa dell’infortunio di Arnautovic, che dovrà stare lontano dai campi per circa un mese, Amadou potrebbe esordire presto in prima squadra. Su di lui, però, ci sono gli occhi del Milan, da sempre interessato ai giovani prospetti da far crescere, formare e fare arrivare nel calcio che conta.