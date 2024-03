Ma quale Europa League, si è fatto male il mio pupillo | De Rossi, tensione infermeria: è più serio del previsto

Il nuovo tecnico giallorosso continua a volare e sorprendere tutti, ma una grana potrebbe complicare i suoi piani.

Daniele De Rossi e la sua Roma non si fermano più. A Monza è arrivata la sesta vittoria su sette gare disputate in Campionato fin qui con l’ex Capitano e Bandiera sulla panchina dei giallorossi. Un’altra partita convincente, condita da diverse belle cose viste in campo e tanti gol.

Un 1-4 netto che non ammette repliche, ma soprattutto che lancia la Roma al quinto posto in classifica in Serie A. Una rincorsa cominciata a metà gennaio, quando De Rossi fu chiamato per sostituire Mourinho, e non ancora completata, ma che proietta i giallorossi all’inseguimento del Bologna, quarto in classifica e con soli quattro punti in più.

Allo stato attuale delle cose, però, il quinto posto conquistato dai capitolini dopo la vittoria di Monza e la contemporanea sconfitta dell’Atalanta nello scontro diretto perso, proprio contro il Bologna, qualificherebbe comunque la Roma alla prossima Champions League, visto l’attuale ranking Uefa e la prima posizione dell’Italia che prevederebbe un posto in più per una nostra squadra nella massima competizione europea.

Non è ancora tempo però di fare questi conti. Ora bisogna solo restare sul pezzo e continuare a dimostrare quanto questa squadra sia cambiata rispetto a poco più di un mese e mezzo fa. Cambiata nel gioco, cambiata nell’entusiasmo, cambiata nella fiducia e consapevolezza dei propri mezzi, cambiata nei principi tattici.

De Rossi, tutti i calciatori rigenerati dalla sua cura

Da Svilar che ha preso il posto di Rui Patricio e convince sempre più, ai rientri di Smalling e Ndicka; da un Mancini sempre più padrone della difesa ad un Paredes leader del centrocampo e finalmente messo nella sua posizione preferita davanti alla difesa; da un Cristante più propositivo e aggressivo come mezzala ad un Pellegrini completamente rinato e rigenerato che sembra davvero un altro giocatore.

Fino ad arrivare a quel Dybala che sta riuscendo a trovare finalmente continuità di condizione e rendimento e sta illuminando la Serie A come solo lui sa fare. Ora c’è il Brigthon in Europa League, l’ostacolo De Zerbi ed un cammino in Europa che De Rossi si augura possa assomigliare a quello della passata stagione.

Infortunio Kristensen, sospetta lesione per lui

Una sfida a cui non prenderà parte Rasmus Kristensen che non è stato inserito nella lista UEFA dall’allenatore. Il danese non avrebbe comunque preso parte all’andata degli ottavi di Europa League a causa di un infortunio rimediato a Monza. Infortunio che tiene in apprensione De Rossi perché potrebbe rivelarsi più grave del previsto.

Kristensen, uscito poco prima della mezzora a Monza, potrebbe aver rimediato una lesione al flessore sinistro. Sono attesi gli esami strumentali che confermeranno o meno la prima sensazione, ma si va verso uno stop di circa tre settimane per l’esterno danese che dovrebbe rientrare in campo dopo la sosta per le Nazionali di Marzo.