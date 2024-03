Ma quale errore, era già tutto premeditato | Napoli, no comment di De Laurentiis: derubati sempre da loro

Napoli fuori da tutto. De Laurentiis non si esprime dopo la disfatta di Barcellona. I tifosi gridano all’ennesimo “furto” subito. C’entrano sempre loro.

In attesa di digerire la sconfitta contro il Barcellona di Xavi nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, il Napoli di Francesco Calzona è rientrato in Italia con la consapevolezza di non avere più nulla da chiedere alla sua stagione.

Una stagione che, iniziata con il chiaro obiettivo di confermarsi sul tetto d’Italia per la seconda volta consecutiva, ha invece purtroppo visto i partenopei crollare rumorosamente, nel giro di poche settimane, sotto il peso di un’aspettativa, soprattutto dei tifosi, troppo pesante da reggere.

Fuori praticamente subito dalla lotta scudetto e con poche speranze di arrivare fino in fondo in Champions League nonostante il superamento della fase a gironi alle spalle del Real Madrid, gli azzurri hanno fallito miseramente anche l’obiettivo Coppa Italia.

Una competizione, quella della coppa nazionale, che, qualora fosse stata vinta, avrebbe permesso a Osimhen e compagni di salvare un’annata che, allo stato attuale delle cose, potrà essere resa meno amara solo dal raggiungimento del quarto posto, distante attualmente sette punti.

Barcellona-Napoli, scoppia la furia dei tifosi azzurri: due episodi a sfavore valutati in maniera errata

La sconfitta rimediata martedì sera contro il Barcellona dev’essere ovviamente ancora metabolizzata in casa Napoli. Una disfatta, arrivata al termine di un match perso comunque meritatamente, che avrebbe però forse potuto prendere tutta un’altra direzione se l’arbitro olandese Makkelie avesse agito diversamente dinanzi a due episodi le cui valutazioni hanno inevitabilmente favorito il Barça di Xavi.

Due episodi, la mancata espulsione di Christensen per fallo su Lobotka al 19′ del primo tempo e il rigore (dubbio) non assegnato a Osimhen al 5′ della seconda frazione per fallo in area di Cubarsì, che avrebbero forse potuto cambiare enormemente le sorti della partita la quale, ormai andata in archivio, non ha più motivo di essere analizzata coi “se” e coi “ma”.

Questa foto spiega senza aggiungere ulteriori parole, il perché della mancata espulsione del giocatore del Barcellona e del rigore netto negato al #Napoli ieri sera Non sono errori, è premeditazione ! pic.twitter.com/XvTNgIIkLM — Vincenzo Tolli (@TolliVincenzo) March 13, 2024

Napoli, fuori dalla Champions e… dal Mondiale per Club: qualificata la Juventus

I due episodi poc’anzi menzionati non condannati dall’arbitro olandese Makkelie durante Barcellona-Napoli, non solo hanno estromesso i partenopei dai quarti di finale di Champions League, ma anche dal nuovo Mondiale per Club, la cui prima edizione a 32 squadre si disputerà oltreoceano nell’estate del prossimo anno.

Una competizione, quella in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025, alla quale, proprio grazie alla sconfitta contro i blaugrana del club di Aurelio De Laurentiis, parteciperà la Juventus di Massimiliano Allegri che, sebbene esclusa dalle manifestazioni europee per la stagione 2023-2024, è riuscita a confermarsi sopra la società campana nel ranking Uefa.