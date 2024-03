È più forte di Thuram, ma purtroppo ha Pioli come allenatore | Milan, sprecato un talento inestimabile: a luglio firma in Premier

Ha talento, ma Pioli non riesce a capirlo. Panchinato praticamente sempre, lascerà il Milan a fine stagione. Firmerà in Premier League.

Pronto a volare a Praga in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga di Jindrich Trpisovsky, il Milan di Stefano Pioli si gode il suo secondo posto in campionato alle spalle dell’Inter e davanti alla Juventus.

Un secondo posto, conquistato grazie al successo di misura contro l’Empoli di Davide Nicola e al successivo pareggio interno della Vecchia Signora contro l’Atalanta, che i rossoneri saranno ovviamente chiamati a difendere da qui alla fine del campionato.

Viste l’abissale distanza dalla prima posizione dei cugini nerazzurri e l’eliminazione dalla Coppa Italia, al gruppo meneghino non resta infatti che concentrare le proprie forze sul raggiungimento di quelli che, da qualche mese a questa parte, sono diventati gli obiettivi stagionali della società.

Obiettivi, il conseguimento di un piazzamento Champions in campionato e la vittoria dell’Europa League, chiaramente alla portata di Leao e compagni i quali, soprattutto in ambito continentale, dovranno provare a gettare il cuore oltre l’ostacolo per portare a casa quella coppa che, conosciuta una volta col nome di Coppa Uefa, è, ancora oggi, l’unica a non figurare nelle pienissime bacheche di Via Aldo Rossi.

Milan secondo anche grazie alle “riserve”: Pioli si gode Jovic e Okafor

Se quelle di Leao, Giroud, Theo Hernandez, Pulisic e Loftus-Cheek sono tra le stelle più brillanti in fatto di gol messi a segno da giocatori ai quali Pioli non rinuncia praticamente mai, ce ne sono almeno altre due che splendono in egual misura seppur partendo spesso dalla panchina.

Due stelle, rispondenti ai nomi di Luka Jovic e Noah Okafor, che, sebbene considerati “riserve” dal tecnico parmigiano, si sono invece rivelati essere due acquisti straordinari i quali, anche grazie ai loro gol (13 complessivamente), hanno spesso tirato fuori dai guai il Diavolo del patron Cardinale.

10 g/a a Marzo avendo giocato 311 minuti… Noah vale 12 Thuram eppure vedo sempre 0 elogi sui giornali… Che potenziale di rosa stiamo buttando via. FORTISSIMI. pic.twitter.com/UvCGh4YRXN — Psycho (@PsychoRebic) March 10, 2024

Milan, secondo i tifosi Pioli sta sprecando il talento di Okafor: lo svizzero piace in Premier League

Autore del gol vittoria contro la Lazio lo scorso 1 marzo e dell’assist per il gol di Pulisic, decisivo per la vittoria di domenica sull’Empoli di Davide Nicola, Noah Okafor si sta guadagnando sempre di più, a suon di ottime prestazioni, l’affetto e la stima dei tifosi del Milan.

Un Milan che, accoltolo non senza scetticismo lo scorso luglio, potrebbe clamorosamente metterlo in vendita in estate, visto il forte interesse di alcuni club di Premier League pronti a portarlo in Inghilterra per concedergli più spazio di quello finora garantitogli da Stefano Pioli. Un tecnico, quello rossonero, che, come espresso da alcuni tifosi su X, starebbe buttando al vento il talento di un giocatore che, se valorizzato appieno, potrebbe essere addirittura più impattante di quel Marcus Thuram che molto bene sta facendo sulla sponda nerazzurra dei Navigli.