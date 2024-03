Con Pioli non giochi, figurati se ti posso convocare | Milan, mazzata dal CT: niente nazionale per il fedelissimo

Nel Milan non trova spazio, adesso rischia di perdere anche il posto in Nazionale, il commissario tecnico ha deciso di non convocarlo

Dopo il turno di campionato di questo fine settimana è tempo di pausa per gli impegni delle Nazionali. Ancora alcuni posti vacanti per decidere le ultime squadre che parteciperanno agli Europei che si terranno a giugno e luglio in Germania con le partite di play-off. Per le qualificate invece dei test utili per capire chi merita di essere convocato.

L’Italia ha già staccato il pass per partecipare e lo farà da campione in carica. Due partite negli Stati Uniti per gli azzurri che cercano di trovare la giusta alchimia in campo e di mettere in pratica i dettami tattici del C.T. Luciano Spalletti.

Ancora diversi nodi da sciogliere per l’ex allenatore del Napoli che dovrà trovare un degno sostituto di Domenico Berardi, costretto a un lungo stop, e scegliere i giocatori più in forma, con alcune sorprese che potrebbero arrivare.

Manca da diversi anni una punta centrale in grado di capitalizzare la mole di gioco creata ed è partito il casting per capire chi possa essere il numero 9 titolare degli azzurri, con diversi tentativi che non hanno convinto del tutto.

Nella Francia viene escluso il difensore del Milan, non è convocato da Deschamps

La grande favorita per la vittoria è la Francia di Didier Deschamps, vice campione del Mondo in carica. Per i blues sono previste due gare contro la Germania e il Cile. Nell’elenco dei convocati sei giocatori della Serie A.

Si tratta degli interisti Benjamin Pavard e Marcus Thuram, dello juventino Adrien Rabiot e dei milanisti Olivier Giroud, Theo Hernandez e Mike Maignan. Assente invece Pierre Kalulu, che sta per rientrare dopo l’infortunio.

Kalulu è pronto per tornare in campo, dovrà dare il massimo per giocare gli Europei

Per il centrale due mesi per recuperare il ritmo partita, mostrarsi di nuovo in ottima forma e convincere il commissario tecnico francese a convocarlo per gli Europei tedeschi.

Una corsa contro il tempo per il giocatore del Milan che spera di non dover andare in vacanza al termine del campionato. Rossoneri che intanto sono andati avanti con merito in Europa League, dove sono attesi dal derby italiano contro la Roma di Daniele De Rossi nei quarti di finale.