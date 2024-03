Io come Berrettini? Non paragoniamo cioccolato e… | Sinner il più forte italiano di sempre: la modestia non serve

Il campione altoatesino continua a vincere e cannibalizzare l’intero circuito ATP. E arriva un paragone davvero importante.

Ennesima vittoria, ennesimo trionfo, ennesimo avversario spazzato via senza lasciare spazio a possibili reazioni o sorprese. Jannik Sinner continua a vincere e cannibalizzare il circuito ATP e nel Master 1.000 di Indian Wells raggiunge la semifinale, arrivando ad un passo dalla terza finale su tre in questo 2024.

Il quarto di finale disputato contro il ceco Lehecka, numero 32 al Mondo, è stata poco più di una formalità e ha visto il fuoriclasse azzurro sbarazzarsi facilmente dell’avversario con un doppio 6-3 che non ammette repliche e non ha mai visto l’altoatesino in difficoltà.

Sinner continua intanto a scrivere la storia. Con la vittoria contro Lehecka, infatti, Jannik ha ottenuto il diciannovesimo successo consecutivo ed ha allungato una striscia che lo vede vincente e mai sconfitto da novembre e cioè dalla Coppa Davis, riportata in Italia dopo quasi 50 anni.

Il campione azzurro continua a battere record. In questo 2024 ha sempre vinto ed ha già superato Adriano Panatta come record di vittorie consecutive ottenute da un italiano (il tennista romano si era fermato a sedici). Adesso insegue anche il record mondiale in assoluto – rispetto alle vittorie consecutive – ed al momento si trova al quinto posto di sempre.

Sinner vs Alcaraz, una semifinale da brividi

Numeri eccezionali, numeri che lo mettono di fronte alla possibilità di vincere il suo terzo torneo su tre della stagione, dopo gli Australian Open a gennaio e gli Atp di Rotterdam a febbraio. Sulla sua strada in semifinale, intanto, si troverà Carlos Alcaraz, in quella che è una sfida davvero affascinante e si preannuncia come il duello del presente e del futuro per prendersi il trono del tennista più forte al Mondo.

Lo spagnolo numero due al Mondo, nella notte, ha battuto il tedesco Zverev con un netto 0-2 (3-6/1-6). L’appuntamento con la grande semifinale tra il numero due ed il numero tre del Mondo è in programma sabato 16 marzo alle 20 e si preannuncia davvero imperdibile. Sinner ha la possibilità di continuare a scrivere la storia e di dimostrare che al momento non ce n’è per nessuno.

Sinner mostruoso, le parole su X

Una sensazione che per noi italiani è davvero più unica che rara. Come ricorda il giornalista Giuseppe Pastore su X, infatti, quella di vedere un tennista nostrano vincere così facilmente un quarto di finale di un Master 1.000 è qualcosa mai provata prima, nemmeno quando il nostro numero uno era Matteo Berrettini.

Pastore, infatti, ricorda come fino a cinque anni fa era quasi impossibile anche solo trovarlo un tennista italiano a questo punto della competizione e lo scrive con queste parole: “Sinner si è bevuto Lehecka come un cappuccino: se ripenso a quando, fino a 5 anni fa, ogni quarto di finale Masters 1000 per un italiano sembrava una parete verticale, sembrano passati secoli”.