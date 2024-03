Pioli, stangata dal giudice per il tesserato: 4 giornate di squalifica | Ma al Milan non importa: un problema in meno da gestire

Il giudice sportivo lo squalifica per ben quattro giornate ma per il Milan è un problema che non sussiste, ecco per quale motivo

Milan che sta vivendo un buon momento di forma. Con i tre punti conquistati nell’ultimo turno di campionato a San Siro contro l’Empoli, grazie a una rete dell’americano Pulisic, i rossoneri hanno scavalcato la Juventus al secondo posto in classifica, mettendo un ulteriore tassello alla conquista della qualificazione alla prossima Champions, obiettivo da chiudere quanto prima per concentrare tutte le energie sull’Europa League.

Stefano Pioli è consapevole che per meritarsi la riconferma sulla panchina del Milan dovrà fare il possibile per far tornare ad alzare un trofeo internazionale alla propria squadra, che manca da 17 anni, anche se rischia di trovare lungo il cammino due corazzate come il Liverpool e il Bayern Leverkusen.

La pratica Slavia Praga non è stata ancora chiusa ma due reti di vantaggio sono un prezioso incentivo per essere ottimisti in vista del ritorno degli ottavi di finale, in attesa poi del sorteggio che potrà dire molto sulle velleità rossonere di arrivare in fondo alla competizione.

Intanto stanno rientrando quasi tutti gli indisponibili dopo un autunno in cui il Milan ha dovuto fare i conti con un’infermeria piena e con un vero e proprio record di infortunati. Il momento migliore della stagione per avere a disposizione il miglior undici titolare possibile.

Roberto D’Aversa squalificato ed esonerato, la sanzione del giudice sportivo

Tra due settimane il Milan dovrà affrontare il Lecce, protagonista di un episodio increscioso la scorsa domenica e che ha visto coinvolto l’allenatore Roberto D’Aversa. Al termine della gara persa allo Stadio Via del Mare contro il Verona, il tecnico ha dato una testata all’attaccante avversario Henry.

Il giorno dopo è stato esonerato e squalificato per quattro giornate, sanzione che non influisce sulla preparazione della partita per i rossoneri dato che la società pugliese ha affidato la squadra a Gotti, con l’obiettivo di conquistare la salvezza.

Un Milan che subisce troppe reti, la difesa deve migliorare

Milan che deve registrare la sua difesa, rea di aver subito troppe reti. Adesso che sono tornati i titolari anche nel reparto arretrato, gli errori dovranno essere ridotti al minimo per vincere le prossime partite.

Stefano Pioli è consapevole di dover migliorare la fase difensiva e sta lavorando molto in allenamento per agevolare il compito dei centrali.