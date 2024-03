Pensi solo ai soldi, pensavamo di poter contare su di te | Marotta, comunicata la decisione a Inzaghi: liquidato subito

I soldi, alla fine, comandano sempre. Marotta comunica la decisione a Inzaghi: così non si può andare avanti. L’Inter studia i piani per il futuro.

Messo in archivio il successo di Bologna, che l’ha portata a più 16 sul secondo posto in classifica occupato attualmente dal Milan, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara a far visita all’Atletico Madrid di Diego Simeone in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Un match, quello in programma allo Stadio Wanda Metropolitano della capitale spagnola, al quale i nerazzurri giungono con il piccolo ma importante vantaggio di un gol ottenuto a San Siro, grazie a una rete di Marko Arnautovic, lo scorso 20 febbraio.

Un vantaggio di un gol, quello garantito attualmente dalla rete messa a segno dal centravanti austriaco al 34′ del secondo tempo, che la Beneamata sarà chiamata a difendere, e perché no, aumentare in casa dei colchoneros i quali, apparsi non al meglio nella sfida giocata a Milano tre settimane fa, proveranno sicuramente a ribaltare la situazione dinanzi al proprio pubblico.

Un pubblico, quello di fede biancorossa, che tenterà chiaramente in tutti i modi di intimorire Lautaro e compagni i quali, sulla carta favoriti per il passaggio ai quarti di finale, scenderanno in campo con la consapevolezza di chi sa di essere padrone del proprio destino.

Inter, non solo Scudetto e Champions League: la società guarda anche alla prossima stagione

Ormai a un passo dal mettere in bacheca il 20esimo scudetto della sua storia e desiderosa di arrivare fino in fondo in Champions League, l’Inter di Steven Zhang guarda anche alla prossima stagione e inizia a studiare quelle che potrebbero essere le mosse di mercato da attuare tanto in entrata quanto in uscita.

Mosse di mercato che, in relazione all’attuale rosa a disposizione di Inzaghi, il club dovrà attuare per risolvere le situazioni riguardanti giocatori come Frattesi, Carlos Augusto, Arnautovic e vari altri i quali, al di là della propria importanza nelle scelte del tecnico piacentino, vorranno conoscere quanto prima il proprio futuro.

Inter, si lavora al rinnovo di Lautaro Martinez: parti distanti, ma c’è fiducia sull’accordo

Capocannoniere stagionale dell’Inter con 26 gol messi a segno in 35 presenze complessive tra Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana, Lautaro Martinez è, senza alcun’ombra di dubbio, uno degli elementi più importanti e preziosi della rosa dell’Inter. Una società, quella nerazzurra, che, ingaggiatolo per 25 milioni di euro nel luglio 2018 dagli argentini del Racing Club, è ora al lavoro per prolungare il suo contratto da sei milioni netti di euro a stagione in scadenza il 30 giugno 2026.

Un contratto, che il Biscione è pronto a rinnovare fino al 2028 con un aumento di due milioni sull’attuale ingaggio (da sei si passerebbe a otto), il quale, al momento, non soddisfa però le richieste dell’entourage del giocatore, che ne vorrebbe almeno dieci per firmare il nuovo accordo. Al momento le parti sono quindi distanti, ma paura che l’argentino possa lasciare Milano nei prossimi mesi non ce n’è. Lautaro vuole restate all’Inter e l’Inter vuole che Lautaro resti: è solo questione di tempo, il nuovo accordo arriverà.