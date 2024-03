Non ci fai niente, il tradimento è nel suo Dna | Roma, De Rossi pugnalato alle spalle: dice sì ai rivali storici

Roma, clamorosa pugnalata alle spalle per De Rossi. Il tradimento si è compiuto alla luce del sole. C’è la firma per gli acerrimi rivali.

Messa in cassaforte la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, dopo aver superato il Brighton di Roberto De Zerbi, la Roma di Daniele De Rossi torna a concentrarsi sul campionato e mette nel mirino il match esterno di domenica contro il Sassuolo di Davide Ballardini.

Un match, quello in programma alle 18.00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, che i giallorossi proveranno ovviamente a portare a casa non solo per alimentare la propria striscia di risultati utili consecutvi fatta fin qui di tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro gare di campionato disputate, ma anche per tenersi in scia del quarto posto del Bologna distante, ora come ora, appena tre punti.

Un quarto posto, che vorrebbe dire qualificazione in Champions League, dal quale è invece lontanissima la Lazio del presidente Lotito la quale, seppur vittoriosa sulla Lupa nel derby di Coppa Italia dello scorso 10 gennaio, sta vivendo un momento di forma diametralmente opposto a quello di Dybala e compagni.

Un momento di forma, fatto di quattro sconfitte consecutive nelle ultime quattro gare giocate tra campionato e Champions League, che ha portato i biancocelesti a occupare la nona posizione in campionato, a meno undici dalla quarta piazza, e fuori dalla massima competizione europea in seguito alla disfatta per 3-0 rimediata in casa del Bayern Monaco lo scorso 5 marzo.

De Rossi, il tradimento è servito: dalla Roma passa alla Lazio

La rivalità che intercorre tra Roma e Lazio è un qualcosa che forse solo i tifosi e gli addetti ai lavori che vivono quotidianamente gli ambienti giallorosso e biancoceleste possono comprendere appieno. Una rivalità, ovviamente accesissima sul campo, che spesso ha avuto modo di esprimersi anche in sede di calciomercato come accaduto recentemente, nell’agosto 2021, al momento del passaggio di Pedro Rodriguez dalla Lupa alle Aquile.

Un trasferimento da una sponda all’altra del Tevere, quello dell’attaccante spagnolo, sulla cui scia potrebbe presto concretizzarsi un’altra operazione che, sebbene non intavolata direttamente dalle due società, potrebbe portare a Formello un profilo che, fino a poco tempo fa, era particolarmente amato dalle parti di Trigoria.

Zaniolo pronto a tornare in Italia per rilanciarsi: ci pensa la Lazio

Scarsamente considerato da Unai Emery all’Aston Villa, che dovrebbe restituirlo al Galatasaray la prossima estate, Nicolò Zaniolo starebbe seriamente prendendo in considerazione la possibilità di tornare in Serie A la prossima stagione per rilanciarsi dopo le non positive esperienze in Turchia e Inghilterra.

Uno scenario, quello inerente al ritorno nel massimo campionato italiano del classe ’99, a cui, stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb, potrebbe presto interessarsi concretamente la Lazio del patron Lotito la quale, desiderosa di tornare subito competitiva, starebbe pensando di riportare a Roma nei prossimi mesi il 24enne (compirà 25 anni il prossimo 2 luglio) nato a Massa.