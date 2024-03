Sono meglio di de Vrij e Dumfries | Inter, smantellata la colonia olandese: Marotta saccheggia il Real Madrid

Inter, ennesimo capolavoro di Beppe Marotta. Via Dumfries e de Vrij, i rinforzi per Simone Inzaghi arrivano direttamente dal Real Madrid.

Messa in archivio la vittoria di mercoledì sera contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara a ricevere il Genoa di Alberto Gilardino in occasione del Monday Night che chiuderà il quadro della 27esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella in programma a San Siro lunedì alle 20.45, che il Biscione tenterà ovviamente di fare sua non solo per portare a 21 la propria striscia di risultati utili consecutivi in gare di Serie A, ma anche, e soprattutto, per compiere un altro passo verso il 20esimo scudetto della sua storia.

Uno scudetto che, messo praticamente già in bacheca visti i 12 punti di vantaggio sulla seconda posizione della Juventus, potrebbe arrivare matematicamente il prossimo 21 aprile in caso di vittoria nel derby contro il Milan che potrebbe dire, eventualmente, più 16 sulla Vecchia Signora.

Una Vecchia Signora che, dal canto suo già consapevole di non poter più competere per il titolo, proverà sicuramente a ritardare quanto più possibile i festeggiamenti nerazzurri per il tricolore il quale, qualora Vlahovic e compagni dovessero vincere tutte le partite da qui ai prossimi due mesi, potrebbe arrivare domenica 28 aprile al termine della gara casalinga contro il Torino di Ivan Juric.

Inter, cessioni in vista: Dumfries e de Vrij potrebbero fare le valigie

Ormai vicinissima alla conquista del 20esimo tricolore della sua storia, l’Inter di Steven Zhang guarda alla prossima stagione e inizia a studiare quelle che potrebbero essere le mosse da attuare in sede di calciomercato tanto in entrata quanto in uscita.

Un mercato, quello nerazzurro, che, in ambito cessioni, potrebbe veder andar via, stando a quanto venuto a galla recentemente, Denzel Dumfries e Stefan de Vrij i quali, sebbene centrali nei piani di Simone Inzaghi, potrebbero essere sacrificati per far posto ad elementi altrettanto esperti che, sopratutto in Champions League, potrebbero garantire un apporto non indifferente alla causa meneghina.

Inter, spunta l’ipotesi Carvajal per giugno: il Real Madrid lo valuta 12 milioni di euro

Legato al Real Madrid da un contratto che scadrà il 30 giugno 2025, Dani Carvajal è la nuova, nonché recente suggestione di mercato dell’Inter di Steven Zhang. Desiderosa di confermarsi ad alti livelli soprattutto in campo continentale, la società nerazzurra avrebbe infatti iniziato a sondare il terreno per elementi esperti e già pronti da mettere a disposizione di Simone Inzaghi la prossima stagione.

Elementi come il terzino classe ’92 spagnolo il quale, campione di tutto con la maglia dei Blancos addosso, potrebbe decidere di cambiare aria a fine stagione per cercare nuovi stimoli in una nuova squadra. Una nuova squadra, che potrebbe essere proprio l‘Inter di Beppe Marotta, la quale, salvo futuri ripensamenti, dovrebbe aver già pronto l’assegno da 12 milioni di euro da versare per lui nelle casse del club di Florentino Perez.