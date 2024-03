Sconfitta in Champions? Abbiamo perso per colpa del prato | Inzaghi, denunciata l’irregolarità: campo non regolamentare

Clamorosa denuncia di Inzaghi dopo Atletico Madrid-Inter: nerazzurri penalizzati dall’irregolarità del terreno. Sconfitta immeritata.

L’amara sconfitta ai rigori contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone dev’essere ancora metabolizzata dall’Inter di Simone Inzaghi che, rientrata in Italia al termine del match del Civitas Metropolitano, si prepara a ospitare il Napoli di Francesco Calzona in occasione della 29esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella in programma a San Siro domenica alle 20.45, i cui tre punti in palio valgono ovviamente tantissimo sia per i nerazzurri, desiderosi di dimenticare la disfatta contro i colchoneros con un successo che avvicinerebbe ancora di più lo scudetto, sia per gli azzurri, chiamati a vincere per continuare a sperare nella qualificazione in Champions League.

Una Champions League che, abbandonata quasi clamorosamente, era indubbiamente uno obiettivi stagionali dei meneghini i quali, seppur chiaramente non favoriti, puntavano fortemente sulla vittoria della coppa dalle grandi orecchie anche alla luce della finale giocata a Istanbul lo scorso anno persa, senza demeritare, contro la corazzata Manchester City guidata da Pep Guardiola.

Quel che è fatto purtroppo è fatto, ma la stagione del Biscione può comunque considerarsi più che positiva viste le conquiste della Supercoppa Italiana e del 20esimo scudetto che la prossima stagione vedrà campeggiare meritatamente sulle divise nerazzurre quella tanto desiderata seconda stella.

Inter, rimpianto Champions: gli errori nella sfida d’andata contro l’Atletico sono costati cari

Uscita sconfitta ai calci di rigore della sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone, l’Inter di Simone Inzaghi si morde le mani soprattutto per i troppi errori commessi durante la gara d’andata giocata a San Siro lo scorso 20 febbraio. Una gara, quella disputata all’ombra della Madonnina, nella quale i nerazzurri avrebbero potuto mettere a referto un vantaggio sicuramente più cospicuo dell’1-0 garantito dalla rete di Arnautovic che, a sua volta, avrebbe permesso di affrontare con più tranquillità l’incontro del Civitas Metropolitano.

Un incontro, quello dell’impianto capitolino, che, indirizzato nella giusta direzione dall’iniziale 0-1 firmato da Dimarco, ha poi visto i meneghini crollare sotto i colpi della formazione spagnola la quale, sicuramente più in palla di Lautaro e compagni, ha poi meritato, seppur solo dopo i calci di rigore, la qualificazione ai quarti di finale.

A quanto pare i giocatori dell’Atletico tiravano da un altro dischetto pic.twitter.com/bVspY5Gj1r — Nicole Tosi (@TosiNicole) March 15, 2024

Inter, i rigori sbagliati da Sanchez, Klassen e Lautaro hanno una spiegazione

Quanto venuto a galla nelle ore successive alla sconfitta ai calci di rigore dell’Inter contro l’Atletico Madrid ha davvero dell’incredibile. Stando ad alcuni video spuntati su X negli istanti seguenti alla fine della gara, si evincerebbe, infatti, seppur in maniera non chiarissima, come gli errori di Sanchez, Klassen e Lautaro Martinez siano stati viziati da movimenti impercettibili del pallone poco prima dei tiri.

Movimenti della sfera quasi invisibili che, divenuti in poco tempo argomento di dibattito, nonché tesi sostenuta da più parti, hanno però finito per scatenare anche l’ilarità di molti altri che, sempre sul noto social network poc’anzi menzionato, hanno immediatamente sottolineato come quella del movimento del pallone sia in realtà solo una tesi alimentata per giustificare una disfatta clamorosa che si sarebbe potuta concretizzare tranquillamente entro i 90 minuti. D’altronde, i calciatori dell’Atletico Madrid hanno calciato dallo stesso dischetto dal quale hanno calciato quelli dell’Inter.