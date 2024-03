Non viene da voi gratis, mor*i di fame! | De Laurentiis lo toglie dal mercato: il centrocampista ci ripensa

Aurelio De Laurentiis deciso sul mercato, vuole che il centrocampista giochi a Napoli la prossima stagione ed è disposto a tutto per convincerlo

Il Napoli si prepara per salutare Piotr Zielinski che ha già annunciato il suo addio alla piazza che l’ha reso grande. Per il centrocampista polacco un accordo già trovato per restare in Serie A, stavolta con la maglia dell’Inter, dove dovrà combattere per conquistare un posto da titolare data la dura concorrenza nella mediana nerazzurra che dispone tra i reparti più forti e completi d’Europa.

La fine di una parentesi fortunata all’ombra del Vesuvio per un giocatore che è cresciuto molto da quando si è trasferito dall’Udinese, acquisendo esperienza anche in campo internazionale e conquistando da protagonista uno storico Scudetto la scorsa stagione.

Non sarà facile per lui ripetersi a Milano ma proverà a non rimpiangere la scelta che ha fatto per il proseguo della sua carriera, sicuro di avere dalla sua le giuste qualità per mettere in crisi Simone Inzaghi e per meritarsi il giusto minutaggio.

Giocatore che ha dimostrato una certa duttilità e una capacità di unire qualità da incursore a interventi da mediano roccioso, fornendo il giusto mix di qualità e quantità che ogni allenatore vorrebbe avere in una zona nevralgica come il centrocampo.

Ferguson la scelta numero uno del Napoli per sostituire Zielinski

Per sostituire un interprete importante come Zielinski, Aurelio De Laurentiis sembra intenzionato a provare ad ogni costo ad assicurarsi le prestazioni di Lewis Ferguson, tra i pezzi pregiati di un Bologna che sogna una storica qualificazione alla prossima Champions League.

Per farlo dovrà battere la concorrenza di Milan e Juventus, altri club nel mirino dello scozzese classe 1999. Il cartellino è di circa 20 milioni, una cifra alla portata, soprattutto considerando la probabile partenza di Victor Osimhen che consentirà di avere un’enorme quantità di denaro da investire nel mercato in entrata.

Un Bologna che crede nella Champions, con un Ferguson leader della mediana

Ferguson che ha segnato sei reti, fornendo anche quattro assist e che si è preso le chiavi del centrocampo del Bologna, artefice di un campionato incredibile, con il quarto posto momentaneo e con un gioco espresso di grande qualità.

Merito del tecnico Thiago Motta, in grado di far esprimere al meglio l’organico a disposizione, cresciuto di partita in partita e adesso consapevole di poter regalare al caloroso pubblico una soddisfazione sportiva unica.