L’Inter? Un errore, a Milano solo il Milan | Clamoroso tradimento in Serie A: cambia sponda a fine stagione

Il derby di Milano tra nerazzurri e rossoneri è una rivalità storica che va oltre il campo e abbraccia spesso anche il calciomercato.

Una delle rivalità storiche del nostro calcio è senza dubbio quella che riguarda due squadre della stessa città. I derby in Italia sono sempre molto accesi e che sia Roma, Genova, Milano, Torino o Verona, lo spettacolo in campo e sugli spalti è sempre garantito. A volte si trascende nella violenza, purtroppo, anche se la maggior parte delle volte resta un confronto acceso, ma sportivo.

Uno dei derby che regala spettacolo soprattutto e soltanto sugli spalti, tra coreografie e cori, è senza ombra di dubbio quello di Milano. Ogni sfida tra Milan e Inter, infatti, è un accesa rivalità di canti e colori, sfottò anche molto pesanti, ma senza mai sfociare nella violenza e nell’odio.

Il derby di Milano è bello anche per questo. Non solo durante le sfide tra le due squadre in cui San Siro si colora e diventa uno spettacolo impressionante che fa il giro del Mondo. Il derby di Milano dura tutto l’anno. Nella città non mancano mai gli sfottò tra compagni di scuola, colleghi di lavoro e amici che condividono la stessa comitiva.

Milan e Inter, poi, nonostante hanno vissuto anni difficili nello scorso decennio, sono due tra le squadre più importanti, vincenti e blasonate d’Europa e hanno sempre dato vita a grandi sfide e a stracittadine che sono valse Scudetti, Coppe Italia e addirittura finali di Champions League. Negli ultimi anni i due club sono tornati in auge e la rivalità si è riaccesa nella lotta per qualcosa di importante.

Campo e mercato, a Milano ultimamente comanda l’Inter

Dal derby di Giroud che ha dato lo Scudetto al Milan due stagioni fa, alla finale di Supercoppa Italiana stravinta dall’Inter nella passata stagione, fino ad arrivare alle due semifinali di Champions dello scorso maggio, anche queste vinte dai nerazzurri. In questa stagione, poi, il 5-1 di settembre ed il quinto derby consecutivo vinto dalla Beneamata contro i cugini rossoneri.

Un netto predominio dell’Inter in campo nelle ultime due stagioni, ma non solo. Anche sul mercato ci sono stati derby vinti dai nerazzurri. Come per Marcus Thuram e Davide Frattesi, calciatori contesi a lungo, ma poi finiti ad Appiano Gentile. Come dimenticare, inoltre, lo smacco Calhanoglu che nell’estate 2021 è passato dal Milan all’Inter da svincolato ed ora è diventato uno dei migliori registi al Mondo.

Dall’Inter al Milan, Valentin Carboni può cambiare maglia

I milanisti non vedono l’ora di vendicarsi in qualche modo di questi sgarbi di mercato. L’occasione potrebbe presentarsi presto e risponde ad un nome e cognome ben preciso: Valentin Carboni. L’esterno d’attacco/trequartista, ma all’occasione anche seconda punta è di proprietà dell’Inter, ma in questa stagione sta giocando in prestito al Monza.

L’argentino classe 2005 sta mostrando tutte le sue abilità tecniche ed è un ragazzo che sembra promettere molto bene. Difficilmente, però, potrà trovare spazio già dalla prossima stagione in questa Inter. Più facile nel Milan che dovrà in qualche modo rinforzare la squadra anche durante la prossima sessione estiva di mercato. L’occasione giusta potrebbe essere rappresentata proprio da Valentin Carboni che rappresenterebbe un parziale riscatto per i tifosi del Milan nei confronti dei rivali cittadini.