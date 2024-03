Tu non vai da nessuna parte, torna indietro | Lotito vince ancora: contro il Frosinone sarà regolarmente tesserabile

Nonostante la brutta aria che tira ormai da giorni, Lotito fa sentire la sua voce e vince la battaglia: contro il Frosinone il giocatore ci sarà.

Reduce da una pesante di striscia di quattro sconfitte consecutive tra campionato e Champions League, la Lazio del presidente Claudio Lotito si prepara a far visita al Frosinone di Eusebio Di Francesco in occasione della 29esima giornara di campionato in Serie A.

Una sfida, quella in programma domani (sabato 16 marzo) alle 20.45 allo Stadio Benito Stirpe, la cui posta in palio vale tantissimo tanto per i padroni di casa, alla disperata ricerca di un successo necessario per abbandonare il terzultimo posto, quanto per gli ospiti, desiderosi di avvicinarsi quantomeno alla zona Europa League distante, ora come ora, otto punti.

Un piazzamento europeo, quello per la seconda manifestazione continentale più importante, che potrebbe rendere meno amara per i capitolini una stagione fin qui decisamente deludente. Una stagione che, iniziata con il chiaro obiettivo di confermarsi tra le prime quattro del campionato, ha invece visto i biancocelesti mettere insieme una serie altalenante di risultati la quale, da agosto a questo punto, è stata solo parzialmente ammorbidita, considerando le competizioni nazionali, dal buon cammino in Coppa Italia.

Una coppa, quella mancante dalle parti di Formello dalla stagione 2018-2019, che gli aquilotti, passati nei giorni scorsi sotto la guida del vice di Maurizio Sarri, Giovanni Martusciello, proveranno a portare a casa nei prossimi mesi a partire dal doppio confronto in semifinale contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Lazio, vincere la Coppa Italia per salvare la stagione

Nona in classifica con 40 punti, a meno undici dalla quarta posizione del Bologna, e fuori dalla Champions League, la Lazio del patron Claudio Lotito si prepara a un finale di stagione infuocato in cui sarà chiamata a rialzare la china per tentare un ultimo, disperato assalto alla zona Champions e, soprattutto, a quella Coppa Italia mancante all’ombra biancoceleste del Colosseo da ben cinque anni.

Una manifestazione, quella della coppa nazionale, la quale, allo stato attuale delle cose, rappresenta l’unica via per i capitolini non solo per salvare un’annata fin qui avara di soddisfazioni, ma anche per ottenere l’accesso diretto a una manifestazione europea, l’Europa League, difficilmente raggiungibile, ora come ora, mediante un piazzamento in campionato.

Lazio, ridotta la squalifica di Guendouzi: il francese ci sarà contro il Frosinone

Espulso nel finale di Lazio-Milan dello scorso 1 marzo, per fallo di reazione su Pulisic, e squalificato inizialmente per due giornate dal Giudice Sportivo, Mattéo Guendouzi potrà essere regolarmente utilizzato da Giovanni Martusciello in occasione della sfida esterna di domani sera (sabato 16 marzo) contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco.

Stando infatti a quanto venuto a galla nelle scorse ore, la Corte d’Appello della Figc ha accolto il ricorso della Lazio inerente alla squalifica del francese, tramutando in multa (10mila euro di ammenda) la seconda giornata che il centrocampista avrebbe dovuto scontare proprio contro i ciociari. Contro Soulè e compagni, l’ex Olympique Marsiglia dovrebbe quindi regolarmente figurare tra i titolari accanto a Luis Alberto e Cataldi.