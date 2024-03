Dimissioni Sarri, arriva il primo calciatore ‘epurato’: a Frosinone non scenderà in campo | Cosa hanno scoperto

In maniera molto inaspettata è arrivata la decisione del tecnico di lasciare la squadra. Ora arrivano le prime decisioni forti.

Clima estremamente infuocato in casa Lazio. Le prestazioni deludenti in campo, le sconfitte in serie, una classifica deficitaria e l’eliminazione dalla Champions League. Tutto questo, insieme ad un rapporto ormai logoro con il gruppo, ha portato alle dimissioni di Maurizio Sarri che martedì, dopo la sconfitta casalinga contro l’Udinese, ha preso ed annunciato la sua decisione.

Una notizia inaspettata e che ha colto di sorpresa il presidente Claudio Lotito, tutto il gruppo squadra e i tifosi biancocelesti. Perché, se è vero che la luna di miele tra l’allenatore toscano e la squadra sembrava ormai finita da un pezzo, è anche vero che tutti si aspettavano che Sarri potesse arrivare almeno fino a fine stagione.

E invece no. Con un gesto molto raro di questi tempi, Maurizio Sarri ha rinunciato a svariati milioni di euro, che gli spettavano ancora da contratto, ed ha deciso di lasciare subito e dimettersi. Anche lo stesso Claudio Lotito si è detto molto sorpreso da questa decisione ed ha rilasciato dichiarazioni molto scottanti che non lasciano spazio all’immaginazione.

Il Patron laziale, che intanto sembra aver trovato l’accordo con Igor Tudor per i prossimi 18 mesi, ha parlato di un gruppo che non seguiva più l’allenatore e se l’è chiaramente presa con alcuni calciatori che, a suo dire, avrebbero remato contro Sarri e lo avrebbero in qualche modo spinto a prendere questa decisione.

Lazio, clima infuocato e aggressione ad Immobile

Il Presidente biancoceleste non ha fatto nomi, ma ovviamente il pensiero di molti è andato ai senatori di questa squadra: soprattutto Ciro Immobile e Luis Alberto. Proprio il Capitano e bomber biancoceleste, intanto, è stato vittima di un episodio davvero increscioso. Questa mattina, infatti, è stato aggredito da un tifoso laziale mentre si trovava in auto con suo figlio Mattia, di 4 anni e mezzo.

L’episodio è stato commentato dall’ufficio stampa del giocatore che ha parlato di un clima d’odio istigato e sostenuto da alcuni media e giornalisti attraverso i social media. Questi ultimi avrebbero diffuso parole offensive nei confronti di Immobile e fornito resoconti distorti della realtà. In tutta risposta, intanto, Immobile ha incaricato i suoi avvocati di agire legalmente contro coloro che diffamano la sua reputazione professionale e personale, dichiarando che l’istigazione all’odio è un reato che deve essere perseguito e punito.

Lazio, dubbio Immobile. Out Patric

L’aggressione verbale nei confronti del capitano biancoceleste sarebbe figlia del clima che si è creato nei confronti di Immobile finito nel mirino perché, secondo alcuni, responsabile delle dimissioni di Sarri. Un episodio che arriva dopo un’altra aggressione verbale, avvenuta giovedì 14 marzo, ai danni di Jessica, moglie di Ciro.

Con questa clima, intanto, la Lazio si prepara alla sfida di campionato contro il Frosinone che vedrà Martusciello, il secondo di Sarri, seduto in panchina. Tra i convocati mancherà ancora lo spagnolo Patric che ha accusato un problema di pubalgia dopo quello precedente alla spalla e ancora non è pronto per scendere in campo.