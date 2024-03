Allegri lo spedì tra i ‘rifiuti’ | Ora vale 25 milioni e lo vuole Marotta a tutti i costi: sliding door senza precedenti

Una delle tante stelline uscite dal settore giovanile dei bianconeri ora ha quintuplicato il suo valore di mercato e fa gola a tutti.

Dopo i soli sei punti conquistati nelle ultime sette partite di campionato in casa Juventus, ma in generale tra addetti lavori, tifosi e opinionisti, sono tornate le aspre critiche nei confronti di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero aveva condotto la squadra a lottare punto a punto con l’Inter, ma il crollo verticale dei bianconeri ha chiuso anticipatamente questa stagione, almeno per ciò che riguarda la lotta Scudetto.

Questo break estremamente negativo, dal punto di vista dei risultati e dei tanti gol presi, però, ha addirittura permesso al Milan di recuperare tutto il terreno perso nei confronti dei bianconeri e a superarli in classifica al termine della 28esima giornata. Poco male per Massimiliano Allegri che continua a parlare di obiettivo Champions e di stagione positiva con la qualificazione alla massima competizione europea raggiunta.

Al di là dei giudizi soggettivi e spesso prevenuti sul tecnico livornese, però, c’è di sicuro un dato che non va sottovalutato quando si considerano i tre anni di gestione Allegri dopo il suo ritorno alla Juventus. In questi anni, infatti, l’ex allenatore di Cagliari e Milan è stato in grado ed ha avuto il coraggio di lanciare tanti giovani che rappresentano il futuro del club.

La maggior parte di loro faceva parte della Juventus Next Gen. in Serie C e da quel campionato aveva imparato già a farsi le ossa e farsi trovare pronta per la prima squadra. Molti di loro hanno fatto parte o fanno parte stabilmente della rosa in Serie A, altri invece sono stati mandati a giocare in prestito per continuare il loro percorso di crescita.

Miretti, Fagioli e… Ranocchia. Tutti i talenti forgiati dalla Juve

Huijsen, ora in prestito alla Roma, Barrenechea e Soulé, in questa stagione al Frosinone, Iling Junior, Fagioli, Miretti, Cerri, Yildiz che fanno parte, chi più chi meno, della prima squadra in questa stagione. Sono davvero tanti i giovani prospetti che in questi tre anni sono stati lanciati da Allegri in Serie A e su cui potrà contare la Juventus in futuro.

Alcuni di loro sembrano davvero poter rappresentare un valore inestimabile per il club. Così come poteva esserlo anche Filippo Ranocchia, centrocampista classe 2001 che è cresciuto nelle giovanili della Juventus e fino a due stagioni fa ha fatto parte dell’Under 23 bianconera, con 32 presenze e 4 gol in Serie C. Il talentuoso prospetto fu ceduto in prestito al Monza nella scorsa stagione dove segnò anche il suo primo gol nella massima serie contro il Milan a San Siro, grazie ad una splendida punizione.

Ranocchia, l’esplosione a Palermo e l’interesse dell’Inter

In estate è tornato alla Juve che lo ha ancora una volta girato in prestito all’Empoli. In Toscana, però, Ranocchia non ha convinto e ha trovato poco spazio e fortuna. Solo nove presenze, per lo più in spezzoni di partita, e zero reti. A gennaio è arrivato il Palermo che lo ha voluto a titolo definitivo e ha versato nelle casse del club bianconero circa 4 milioni di euro per acquistarlo.

In Sicilia Ranocchia sta mostrando tutte le sue doti tecniche e ha già messo a segno quattro reti, condite da un assist, in appena otto apparizioni con la maglia rosanero. Un avvio importante che lo sta mettendo in forte evidenza tanto che su di lui sembra essere piombata addirittura l’Inter, con Marotta che vorrebbe portarselo a Milano. In estate ci potranno essere sviluppi di un affare che potrebbe rappresentare un forte rimpianto per la Juventus.