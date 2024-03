Sorteggio Europa League, spoilerate le palline | Incredibile a Nyon: andata malissimo a Milan, Roma e Atalanta

Alle 13 l’urna di Nyon sarà grande protagonista per le 8 finaliste di Europa League: qualcosa di molto importante è già uscito fuori.

Poteva andare meglio, ma sicuramente anche peggio. Perchè se è vero che per le italiane c’è grande delusione per questa sfortunata edizione di Champions League, è altrettanto vero che l’Europa League ha regalato grandi soddisfazioni ai tifosi italiani.

Milan, Roma e Atalanta hanno infatti ottenuto l’accesso per il pass dei quarti di finale: a detta di molti, le tre squadre del Belpaese sono nettamente favorite per alzare il trofeo, alle spalle del solo Liverpool di Klopp che da anni domina il panorama nazionale e internazionale.

Impegni e fatiche diverse per arrivare fino a qui: è andata sicuramente bene al Milan, che ha abbattuto agevolmente il modesto Slavia Praga per un punteggio aggregato di 7-3, subito dopo aver dato una lezione anche ai francesi del Rennes ai playoff.

Più complicata la situazione dell’Atalanta, che ha fatto fuori lo Sporting Lisbona ‘solo’ nella gara di ritorno grazie ad un 2-1 casalingo, per di più essendo passata in svantaggio grazie al gol di Pedro Goncalves. Ademola Lookman e Gianluca Scamacca hanno contribuito, coi loro gol, ad una vittoria fondamentale per sperare di arrivare al loro primo trofeo europeo della storia, nonché primo di Gasperini alla guida della Dea.

Daniele De Rossi e la nuova Roma: un caso da studiare

Sembrava un passo troppo lungo quello che era destinato a fare Daniele De Rossi alla guida della sua squadra del cuore, quando in una mattinata di poche settimane fa, la Roma annunciò l’esonero di una leggenda vivente come Mourinho per affidare la squadra a lui.

Ma ogni paura è passata in secondo piano e il campo si è preso meritevolmente le luci della ribalta: con un punteggio complessivo di 4-1, la Roma ha infranto il Brighton di De Zerbi, uscendo vincitrice e soprattutto con in tasca il pass per i quarti.

Quali avversarie per le italiane? La statistica ‘spoilera’ uno scenario inimmaginabile

Il derby tra due italiane sarà molto probabile. Questo quello che la statistica ci dice per quanto riguarda il sorteggio che, tra un paio d’ore, vedrà finalmente la luce a Nyon: infatti, essendo rimaste 3 squadre italiane su 8, la probabilità che ci sia un derby italiano è altissima: quasi il 30% (il 28.5, a dirla precisamente).

Le altre -sicuramente temibilissime- avversarie saranno Liverpool e Bayer Leverkusen, oltre a Marsiglia, West Ham e Benfica.