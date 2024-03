Meglio se gioca male, me lo fanno pagare meno | Marotta, ennesimo colpo di genio: il vice Pavard preso a due spicci

L’amministratore delegato interista vuole provare a rilanciare anche un altro difensore che negli ultimi anni ha un po’ deluso.

Non ci sono soltanto i grandi investimenti, i grandi colpi e le grande genialate. Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, come tutti, non è infallibile ed in questi anni gli è anche capitato di prendere degli abbagli e sbagliare acquisti.

Tirando le somme dei suoi colpi e dei suoi errori, però, non si può non notare come il margine di errore, parlando di Beppe Marotta, sia davvero molto basso, ma soprattutto inferiore a quasi tutti gli altri. Non è un caso che la Juventus ha smesso di competere in Europa e dopo pochi anni vincere in Italia, immediatamente dopo il suo addio e l’Inter ha cominciato a vincere dopo il suo arrivo.

I fatti parlano per Marotta e lo fanno sia a livello calcistico e tecnico, sia seguendo un discorso prettamente manageriale e di gestione delle società. L’ad nerazzurro, infatti, è una garanzia anche dal punto di vista diplomatico, garantendo qualità e capacità di gestire un club sotto tutti i punti di vista e considerando tutti i rapporti e le sfere di interesse.

Restando al campo, però, il grande merito di Marotta in questi ultimi anni, condiviso anche con Simone Inzaghi e Piero Ausilio, è stato quello di mantenere l’Inter competitiva nonostante i sacrifici sul mercato e il diktat societario nel chiudere tutti i rubinetti di spesa corrente. Non solo i nerazzurri sono rimasti competitivi, ma hanno anche continuato a vincere, diventando tra le squadre europee più forti in circolazione.

Inter, cessioni e colpi di Marotta

Marotta, insieme al ds Ausilio, sono stati bravi a cedere calciatori in questi anni guadagnando più soldi possibili. Icardi, Hakimi, Lukaku, Gosens, Brozovic, Onana. Tutti esempi di come il fiuto e la bravura dell’ad nerazzurro sia stato importante per le cessioni a peso d’oro di questi calciatori.

La bravura dei dirigenti nerazzurri, poi, è stata soprattutto nella sostituzione di questi calciatori, con l’acquisto di gente che sembrava sul viale del tramonto a parametro zero, ma che poi si è dimostrata fondamentale e con l’ingaggio di ottimi calciatori a prezzi contenuti.

Marotta, Milenkovic prossimo colpo di mercato?

Tanti i grandi colpi targati Marotta nelle ultime sessioni di mercato e, dopo l’arrivo di Zielinski e Taremi a zero, il prossimo acquisto in vista dell’estate prossima potrebbe essere quello di un difensore. Il nome sulla lista dell’ad nerazzurro è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina.

Il serbo, ormai 27enne, è in Italia dal 2017 ed ha un contratto in scadenza nel 2027. Dopo alcune ottime prime stagioni, però, da qualche anno non è più una garanzia ed una sicurezza, tanto che Vincenzo Italiano a volte gli preferisce la coppia Ranieri-Martinez Quarta al centro della retroguardia. In passato i viola hanno rifiutato offerte di squadre importanti per Milenkovic, ma ora il prezzo è calato decisamente e Marotta vuole approfittarne.