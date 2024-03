Juve, a sorpresa il successore di Allegri: è il C.T. della Nazionale ma non Spalletti | Firma dopo Euro 2024

Arrivano novità sul futuro della panchina bianconera che a fine stagione non dovrebbe più veder seduto l’attuale allenatore.

Dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022, le tante polemiche e le tante delusioni degli ultimi due anni, l’Italia è finalmente chiamata a giocare una grande competizione per Nazionali e in estate tornerà a far battere i cuori di milioni di italiani che saranno attaccati davanti agli schermi.

L’Europeo che si disputerà tra giugno e luglio in Germania è di fondamentale importanza per l’Italia, oltre che per ragioni di prestigio internazionale e status vero e proprio, anche perché la nostra Nazionale sarà chiamata ad affrontarlo da detentrice in carica e, quindi, con la pressione addosso di chi non può assolutamente sbagliare l’appuntamento.

La qualificazione ad Euro 2024 è stata un po’ faticosa, con l’ultima gara in casa dell’Ucraina (anche se si giocava in campo neutro) che ha visto gli azzurri pareggiare e ottenere il pass per la Germania soltanto grazie ad una svista del direttore di gara su un rigore evidentissimo non concesso agli ucraini.

L’Italia però all’Europeo ci è arrivata e dopo gli strascichi degli ultimi anni di gestione Mancini, ora spera di aver trovato in Luciano Spalletti un condottiero che possa tornare a riscaldare gli animi di tutti gli italiani, facendoli sentire nuovamente orgogliosi di tifare per gli azzurri. Ormai manca poco all’appuntamento europeo e Spalletti sembra avere le idee abbastanza chiare.

Euro 2024, occasione di riscatto per Italia e Germania

Ancora più chiare le avrà dopo le prossime due amichevoli che l’Italia sarà chiamata ad affrontare in una tournée americana e che la vedrà impegnata contro il Venezuela giovedì 21 marzo e contro Ecuador domenica 24 marzo. Per Spalletti sarà l’ultima occasione di fare esperimenti e schiarirsi ancor più le idee sulla rosa da portare in Germania a giugno.

Proprio in terra tedesca ci sarà un’altra Nazionale che avrà voglia di riscatto dopo le brutte figure fatte negli ultimi tempi. Parliamo della Germania padrona di casa che, dopo i fallimenti dell’era Flick, si è affidata all’ex allenatore di Lipsia e Bayern Monaco, Julian Nagelsmann.

Juve post Allegri, nel mirino c’è Nagelsmann

Il futuro del giovane commissario tecnico tedesco, però, è tutt’altro che scritto. Nagelsmann, infatti, lo comunicherà nelle prossime settimane e comunque prima della partenza per il ritiro pre Europeo. Questo per evitare tensioni e strascichi polemici all’interno del suo gruppo durante l’esperienza continentale. Secondo tanti, però, l’ex Lipsia ha già deciso che lascerà la Nazionale dopo Euro 2024 e tornerà ad allenare un club.

Sulle sue tracce ci sarebbero il Newcastle, il Borussia Dortmund ed il Bayern Monaco che lo rivorrebbe dopo l’esonero avvenuto poco più di un anno fa. Nelle ultime ore, però, è spuntato anche il nome della Juventus che dovrebbe separarsi da Massimiliano Allegri e sarebbe alla ricerca di un suo sostituto per aprire un nuovo ciclo, anche a livello internazionale. Julian Nagelsmann è una figura che affascina molto e che gode di grande considerazione dalle parti della Continassa.